PP acusa a la alcaldesa de Alcalá de "ocultar la decisión" del Gobierno sobre llegada de migrantes

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este sábado a la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la socialista Ana Isabel Jiménez, de "mentir" y de "ocultar" a los vecinos "la decisión" del Ministerio del Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones de trasladar al municipio a "120 inmigrantes de países de África".

En un comunicado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento alcalareño, Esaú Pérez, ha explicado que estas 120 personas, "de las que aún desconocemos, de manera oficial, si se trata de refugiados o inmigrantes ilegales", serán acogidos en el Hotel Sandra y ha sido un "vecino quién ha avisado de los movimientos que se estaban produciendo".

En este sentido, Esaú Pérez ha subrayado que "la alcaldesa dice que no sabía nada y es imposible, ya que hace dos días que estaban habilitando el hotel, con lo que no es creíble que no supiera nada y esta mintiendo a los vecinos".

"Ha ocultado información a los vecinos y les está mintiendo, porque lo sabía 48 horas antes, como mínimo", ha sentenciado el portavoz popular, para quien "las formas de la alcaldesa son las mismas que las de su partido en Moncloa que ni tan siquiera avisa a las comunidades autónomas".

Ha acusado al ayuntamiento de no acudir a las reuniones vecinales que se han producido, lo que demuestra "el servilismo de la alcaldesa socialista con el Gobierno de Sánchez".

Pérez ha criticado que el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla tampoco haya dado información.

Ha indicado que el PP se ha puesto "al servicio de los vecinos, intentando recabar información de las administraciones competentes y tratando de sosegar y dar respuesta a la gran cantidad de preguntas que surgen entre los alcalareños ante esta situación".