PP critica el "cinismo" del presidente de la Diputación de Sevilla y señala “la falta de diálogo con alcaldes populares"

Asistencia de los alcaldes del PP al pleno de Diputación donde se trataba el 'Plan Sevilla 2030'. Foto de archivo. - PP-SEVILLA.

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Alcaldías del Partido Popular (PP) de Sevilla, Antonio Enamorado, ha señalado que "el cinismo del señor Fernández es insultante", tras las palabras del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en las que "se lanza a poner en boca de los alcaldes del PP algo que es totalmente incierto". De esta manera, también ha subrayado "la falta de diálogo con los alcaldes populares".

Así, Enamorado ha respondido en una nota de prensa a la afirmación de Fernández de que "alcaldes del PP han dicho que el plan Sevilla 2030 es de los mejores de Diputación en su historia", manifestando que "quizás al presidente de la Administración Provincial le ha traicionado el subconsciente y ha puesto en boca de otros lo que muy seguramente es su propia opinión".

En este sentido, ha explicado que "en ningún momento Fernández ha tratado el plan con los alcaldes del PP, es más seguramente no lo haya tratado con la mayoría de los municipios, de ahí las graves lagunas del plan inicial". Así, ha añadido que "desde el PP, sin embargo, se trabaja el plan desde la perspectiva y las características de todos los pueblos de nuestra provincia".

De este modo, Enamorado ha manifestado que "gracias al grupo popular en la Diputación, se han conseguido aprobar una serie de modificaciones que eran de vital importancia, y de las que, además, avisaron desde la presentación inicial del plan, incluso antes de su aprobación por parte del PSOE".

En esta línea, ha recalcado que dichas modificaciones "no se hubieran producido si existiese un diálogo continuado entre el presidente del ente supramunicipal, los grupos de la oposición y por supuesto con todos los pueblos".

Igualmente, el presidente del Consejo de Alcaldía del PP ha ejemplificado "esta actitud sectaria" del presidente de la Diputación con el "absoluto abandono al pueblo de Burguillos, un municipio arruinado por sus compañeros del PSOE", a lo que ha añadido que Fernández "ni tan siquiera ha accedido a hablar con el alcalde, Domingo Delgado".

En cuanto al plan en concreto, ha insistido en que el consenso "no ha existido", por lo que "es la primera vez que los alcaldes han presentado un recurso y asistieron incluso al pleno en el que se trataba este asunto, solicitando también, hasta en tres ocasiones, reunirse con Fernández, algo a lo que nunca ha accedido".

Por otro lado, Enamorado ha afirmado en referencia al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE que "lo que tengan que decir los alcaldes del PP, lo dirán lo alcaldes del PP, y tenga muy presente que siempre lo harán pensando en el bien de los vecinos y no por intereses políticos y personales, como es su caso".

Asimismo, ha recordado que desde el PP "seguirán defendiendo un modelo de reparto justo, transparente y que garantice que todos los pueblos de la provincia, independientemente de su tamaño o capacidad técnica, puedan beneficiarse de los fondos públicos".

Finalmente, ha subrayado que ese es el principio que "han seguido" en las propuestas que han realizado sobre dicho plan, y por ello "se han incorporado los cambios necesarios para subsanar errores tan relevantes como los relacionados con la construcción de vivienda pública".