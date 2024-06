El PP de Diputación asegura que Fernández "se escuda en legalidades inexistentes" para no ayudar a Burguillos (Sevilla)

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha afirmado que el presidente de la Corporación, Javier Fernández, "se escuda en legalidades inexistentes para no ayudar a Burguillos". Martín Torres ha esgrimido para ello que el PSOE haya votado en contra de la moción defendida por el PP en la que se pedía una línea a través del FEAR (Fondo de Anticipos Reintegrables) o bien cualquier otro instrumento de financiación acorde de derecho, que permita la adecuada financiación que el municipio necesita.

En este sentido, ha defendido que Fernández "está actuando más como secretario general del PSOE que como presidente de la Diputación de Sevilla", al tiempo que ha añadido que "es vergonzoso el castigo que el señor Fernández y el PSOE está infringiendo a Burguillos: primero lo arruina y ahora le niega ayuda", tal como destaca la formación popular en una nota de prensa.

"Lo sorprendente de la negativa es que el presidente de la Diputación se ampara para ello en el reglamento diciendo que éste impide la aprobación ya que para acceder a esta línea el municipio debe tener sus presupuestos aprobados". Así las cosas, el portavoz popular ha defendido dos cuestiones: "por un lado, que el ayuntamiento de Burguillos, gobernado por mayoría absoluta por el PP, puede aprobar sus presupuestos mañana mismo"; y por otro lado, que "según el reglamento de la FEAR es una línea a la que se puede acceder con los presupuestos prorrogados, cuestión ésta que cumple el municipio".

En este sentido, se ha referido al punto 3.2.1. Línea 1: Anticipos Reintegrables para la financiación de inversiones en su apartado b) Aprobación definitiva del Presupuesto del ejercicio 2024. "Excepcionalmente, en caso de prórroga del presupuesto 2023, se estará a los regulados en el artículo 50 del RDL 2/2004 que aprueba el TRLRHL".

Siendo este: "(...) Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar las siguientes modalidades de operaciones de crédito: b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a modificaciones de crédito...". Por tanto, según el artículo señalado y teniendo en cuenta que "el dinero solicitado para Burguillos, a cuenta del FEAR, es "única y exclusivamente" para pagar obras (capítulo 1) y no para el pago de la sentencia, "está totalmente justificada la concesión de esta línea y tiene un absoluto respaldo legal".

"El presidente de la Diputación ya no sabe cómo negar la ayuda a este municipio, tanto es así que incluso inventa resquicios legales para seguir abandonando a su suerte a estos vecinos que arruinó y condenó un alcalde del PSOE". Además, durante el pleno, el Grupo popular ha intentado modificar la propuesta para llegar a un consenso entre todos, "pero el presidente se ha negado a escuchar ese posible acuerdo", ha señalado.

Fernández no sólo no recibe al alcalde de Burguillos "sino que rehúsa de cualquier tipo de ayuda a este pueblo". Para finalizar, Martín Torres ha afirmado que desde el PP "vamos a seguir trabajando para ayudar a Domingo Delgado y a todos los vecinos del municipio y muy al contrario de la opinión del presidente de la Diputación no lo haremos con fines partidistas sino con la premisa del servicio público y de la gestión honrada, siempre pensando en los ciudadanos".

Por último, "volveremos a traer a la Diputación otra iniciativa de ayuda a Burguillos porque no vamos a quedar impasibles ante los noes sin fundamento legal del partido socialista", ha concluido.