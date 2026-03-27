PP Sevilla advierte de "pérdida de subvención" en El Cuervo por "falta de voluntad política" frente a fallo informático

El presidente del PP de El Cuervo (Sevilla), Silvestre Castells - PP

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la localidad sevillana de El Cuervo ha advertido este viernes, 27 de marzo, de "falta de voluntad política" por parte del PSOE en la Diputación de Sevilla por su "incapacidad" para "solventar" que el Ayuntamiento "haya quedado excluido de una subvención por valor de 83.000 por un error informático".

Según ha informado el conjunto en una nota, el presidente del PP de El Cuervo, Silvestre Castells, ha señalado que se trata de una situación que "margina al municipio", y ha lamentado la administración provincial "obstaculice" cualquier posibilidad de solventar lo ocurrido.

En concreto, según ha detallado, se trata de una subvención de la administración provincial para financiar inversiones para la adquisición de vehículos de servicios públicos municipales. Según han enmarcado, la ayuda contaba con una aprobación provisional, del 17 octubre, en la que constaba el municipio entre los beneficiados.

"El Ayuntamiento solicitó esta ayuda, presentando para ello toda la documentación requerida. Sin embargo, se produjo un error informático que truncó la entrega a pesar de que el Ayuntamiento sí tiene el documento que acredita el registro de la solicitud. Una vez ocurrido esto, el Consistorio es conocedor de la negativa dos días después de la finalización del plazo de alegaciones por lo que no pudo realizar trámite alguno para solventar la situación", ha expresado el conjunto.

Asimismo, el grupo asegura que en la misma sesión plenaria se aprobó "la modificación de las bases para otra línea de ayudas" para "permitir que otros ayuntamientos no pierdan la subvención por los plazos de ejecución", por lo que, a su juicio, el incidente responde a "una obstaculización fragante al municipio y una marginación a todos los vecinos".