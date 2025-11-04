PP de Sevilla asegura que Pedro Sánchez "ha provocado una fractura política y social sin precedentes"

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha asegurado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha provocado una fractura política y social sin precedentes en nuestro país". Ha indicado que el presidente del ejecutivo utiliza "la confrontación" para continuar al frente.

En una nota de prensa remitida por el partido, Aguilera ha destacado el papel de Sevilla y Andalucía como "territorios de encuentro y moderación". "Somos una provincia que defiende la libertad, el respeto y el diálogo. Lo que no aceptamos es un modelo de política basado en dividir entre buenos y malos, entre leales y señalados", ha subrayado el secretario general.

En esta línea, ha lamentado que Pedro Sánchez está "concediendo privilegios políticos y judiciales a quienes han atacado nuestro marco democrático". Asimismo ha insistido que la defensa de la Constitución y la igualdad de los españoles "no es una cuestión partidista, sino democrática".

Por último, Aguilera, ha llamado a la responsabilidad cívica y política. "Los sevillanos no somos espectadores del futuro de nuestra tierra. Somos parte activa. Frente a los muros de Sánchez, nuestro compromiso es construir puentes, defender la ley y garantizar que nadie esté por encima de ella", ha concluido.