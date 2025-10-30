El PP de Sevilla critica el "trato injusto" del Gobierno hacia la provincia al "excluirla" de las ayudas al transporte

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha recriminado "el trato injusto y reiterado" que el Gobierno de Pedro Sánchez está aplicando sobre la provincia al "negar" la financiación estatal destinada al transporte metropolitano. Una decisión que, según el PP, supone "un nuevo agravio que perjudica directamente a más de un millón y medio de vecinos del área metropolitana".

En este sentido, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha explicado en una nota que "pese a que Sevilla cumple todos los requisitos técnicos y administrativos exigidos para acceder a estos fondos, el Ejecutivo central vuelve a dejar fuera al Consorcio Metropolitano de Transportes", y ha añadido que "la decisión del gobierno sanchista no responde a criterios técnicos, sino a una voluntad política clara de castigar a los sevillanos".

"Se trata de un servicio que afecta directamente a la vida diaria de miles de trabajadores y estudiantes que dependen del transporte para llegar a sus empleos, a sus centros de estudio, a sus obligaciones. Y el Gobierno de España decide que Sevilla no merece el mismo apoyo que otros territorios", ha declarado el 'popular'.

Por otro lado, Aguilera ha señalado que "es el Gobierno de Juanma Moreno quien está sosteniendo en solitario el coste de mantener y mejorar este servicio", ya que, a su juicio, "está garantizando la movilidad en la provincia e invirtiendo en calidad, horarios y conexiones que deberían estar cofinanciadas por el Estado, tal y como ocurre en otras áreas metropolitanas del país".

"Si el Estado asumiera su parte, el precio del billete podría reducirse y la calidad del servicio aumentaría. Es incomprensible que, cumpliendo los criterios, Sevilla siga siendo marginada. No es una cuestión técnica, es una decisión política", ha criticado el secretario general del PP provincial.

Asimismo, ha aseverado que esta situación, evidencia "un abandono deliberado" hacia la provincia. "El Gobierno central está negando a Sevilla un derecho que sí reconoce en otros territorios, generando una desigualdad que acaba pagando el ciudadano en su bolsillo y en la calidad del transporte que utiliza diariamente", ha expuesto.

Además, el secretario provincial ha subrayado que "este es un nuevo agravio contra Andalucía y contra Sevilla, es una decisión que no perjudica a gobiernos, sino a ciudadanos". "Sevilla no es una provincia de segunda, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez la trate como tal", ha concluido Aguilera.