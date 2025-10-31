El PP de Sevilla destaca el "esfuerzo inversor" de la Junta con la provincia :"Es real y se materializa con hechos"

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha subrayado que "el esfuerzo inversor" del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía con la provincia "es real y se materializa con hechos". Así lo ha señalado tras la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía, en los que se recoge un volumen inversor para la provincia de 996,83 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto a 2025, y un 87% más que la media de los siete presupuestos anteriores.

"El compromiso con los servicios públicos, con una inversión sin precedentes en sanidad, educación, atención a la dependencia o vivienda, son el eje transversal de estos presupuestos". "Estamos ante el presupuesto más elevado de la historia de Andalucía y singularmente de la provincia de Sevilla. Es la consignación económica más social, siendo dos de cada tres euros para gasto social", señala la formación en una nota de prensa.

En concreto, en sanidad, el dirigente popular ha destacado la inversión de 7,62 millones de euros para el Centro de Prontoterapia del Hospital Muñoz Cariñanos o 4,35 millones de euros destinados a actuaciones en distintos centros relativas a programas del Plan de Acción de Atención Primaria, Salud Mental y Salud Bucodental.

"El Gobierno andaluz no sólo cumple con su palabra sino también con sus obligaciones", ha añadido, al tiempo que ha remarcado que Moreno ha presentado sus octavos presupuestos en siete años. "Sin embargo, y en contraposición a ello, Sánchez sólo cuenta en el currículum de su gobierno con tres presupuestos en siete años, ya suma más prórrogas a los últimos presentados que fechan de 2022 que presupuestos presentados y aprobados".

El presidente del PP provincial ha afirmado que "Sevilla goza con Moreno de su mejor ritmo de crecimiento económico. Ha pasado de vagón de cola en los distintos indicadores de desarrollo, a ser la locomotora", ha subrayado el dirigente provincial. "Un despegue que sería aún mayor e incluso más rápido si contásemos con la misma implicación por parte del Estado, algo impensable atendiendo al castigo, agravio e insulto que recibimos casi a diario por parte de Sánchez y sus ministros, especialmente de la antisevilla Montero y Puente --ministro de Fomento--".

En relación a esto último, Ricardo Sánchez ha destacado que desde la Consejería de Fomento Articulación del Territorio y Vivienda la consignación para 2026 es de 450 millones de euros. "Una cantidad muy superior a la invertida por el gobierno sanchista en nuestra tierra en los últimos siete años, 240,5 millones de euros para grandes proyectos".

En este sentido, ha recordado la fuerte inversión que vienen haciendo el Gobierno del PP de la Junta para infraestructuras de vital importación para la provincia como el metro o el tranvía de Alcalá, siendo para 2026 la partida para la Línea 3 Norte de Metro de Sevilla de 196,7 millones de euros --la obra está cofinanciada al 50% con el Gobierno de España-- y de 65 millones de euros para el tranvía de Alcalá de Guadaíra.

En contraposición a ello, ha recordado el "absoluto abandono de Pedro Sánchez a las infraestructuras de Sevilla". "Seguimos esperando la mejora y ampliación de la Red de Cercanías, el cierre del anillo de la SE-40, los enlaces y mejora de la AP-4, el desdoble de la N-IV o la conexión Santa Justa Aeropuerto, entre otros asuntos".