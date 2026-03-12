El PP de Sevilla exige "por tercer año consecutivo" a la Diputación un "plan integral" contra el virus del Nilo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha vuelto a exigir la puesta en marcha de un "plan integral de prevención y actuación" frente al virus del Nilo Occidental (VNO), una iniciativa que la formación "lleva reclamando desde hace tres años sin que la Diputación haya atendido la petición". En este sentido, el portavoz del PP en el organismo provincia, Martín Torres, ha señalado que la institución "está a la cola en prevención y detección frente a esta enfermedad", al tiempo que ha lamentado que los ayuntamientos "tengan que asumir prácticamente en solitario el esfuerzo económico y técnico para afrontar un problema de salud pública que afecta a toda la provincia".

En un comunicado, Torres ha explicado que el Grupo Popular ha presentado en estos años distintas iniciativas para que Sevilla cuente con un plan integral "similar al que ya funciona en la provincia de Huelva", un modelo que se ha convertido en "referente a nivel nacional por su eficacia en la lucha contra el virus del Nilo". "Pedimos a la Diputación que actúe, que sea responsable, y que adquiera el compromiso y la gestión que está realizando la Diputación de Huelva en su provincia".

"Teniendo las mismas competencias (la Diputación de Huelva) sobre el virus del Nilo que Diputación de Sevilla, lleva 30 años trabajando en este asunto con un servicio específico de control del mosquito", ha añadido el portavoz popular. Sin embargo, "el PSOE ha rechazado sistemáticamente todas estas propuestas".

Para Martín Torres, la Diputación "prefiere mirar hacia otro lado y eludir su responsabilidad, dejando a los ayuntamientos sin las ayudas económicas necesarias para cubrir sus competencias en materia de salubridad". Así, el diputado provincial del PP ha afeado la política de gastos suntuosos del gobierno provincial y ha asegurado que "no basta con vídeos ni campañas publicitarias".

Precisamente, la Diputación anunciaba este miércoles que alcanzará las 117.000 hectáreas en su nueva campaña de tratamiento contra estos mosquitos transmisores del VNO, con lo que se duplica la superfice respecto a 2025, ya que incluirá también núcleos de población secundarios y áreas periurbanas, especialmente tras las importantes lluvias de los últimos meses. Las labores que realiza Tragsatec al respecto comprenden prospecciones en humedades para el control de larvas, al tratamiento con biocidas desde cañones o drones y la instalación de cajas nido para aves insectívoras.

En este sentido, en opinión el PP, "si el dinero que Fernández destina cada año a su autopromoción se pusiera en manos de los ayuntamientos para combatir el virus del Nilo, la situación sería muy distinta". El portavoz popular ha lamentado, además, que la institución provincial "siga utilizando la Diputación para intereses partidistas del PSOE en lugar de ponerla al servicio de los municipios".

"Fernández acata las órdenes de María Jesús Montero para confrontar con la Junta utilizando la Diputación para hacer campaña a la socialista Montero con un tema tan sensible con la salud pública", ha añadido Martín Torres, quien ha recordado que esta situación "no es un caso aislado". "Lo estamos viendo también en otros asuntos como las ayudas por los daños provocados por las borrascas o en el propio sistema provincial de extinción de incendios, donde los ayuntamientos vuelven a quedarse solos frente a problemas que requieren coordinación y recursos de la Diputación".

Para concluir, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha insistido en la necesidad de que el ente supramunicipal asuma su responsabilidad y lidere una estrategia provincial coordinada, dotada de financiación suficiente, para apoyar a los municipios en la prevención y control del virus del Nilo.