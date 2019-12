El PP de Sevilla pide al Gobierno central que se impulsen "de una vez" los túneles y el resto de tramos de la SE-40

Publicado 19/12/2019 17:21:52 CET

El PP de Sevilla ha reclamado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) y a su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "además de vivir de las rentas de PP, como las inauguraciones enlace de El Torbiscal y del tramo de la SE-40 Dos Hermanas-Alcalá, impulse de una vez la construcción de los túneles y del resto de tramos de esta importante vía para la provincia".

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha señalado que para el anterior Gobierno del PP la inversión en infraestructuras se convirtió en "una prioridad" dado que "no solo desbloqueó el desdoble de la NIV, el tercer carril de la A-49, el nudo de la Pañoleta o el enlace de El Torbiscal, sino que impulsó y adjudicó numerosos tramos de la SE-40 como el que ha inaugurado Abalos y tras anteriores vaivenes socialistas, confirmó los proyectos para construcción de los túneles de la SE-40 para salvar el río Guadalquivir".

Sin embargo, ha continuado en un comunicado, "a pesar de que el Gobierno solo tenía que seguir la senda marcada por el PP impulsando nuevos tramos, tras año y medio en el que el PSOE se encuentra al frente del Gobierno, no solo no ha impulsado la construcción de ni uno de los más de 40 kilómetros que aún faltan por construir, sino que ha vuelto a poner en la picota a los túneles para sustituirlos por un posible puente que incluso la Declaración Ambiental del proyecto descartó por el impacto severo que suponía la construcción de este puente sobre el Guadalquivir".

Al hilo, ha criticado la "falta de transparencia y la indefinición sobre estos proyecto" porque Ábalos y Sánchez "olvidan que en el mes de julio, el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad, incluido el PSOE, una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno central que incluyera en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) las actuaciones relacionadas con los túneles de la SE-40, algo que no solo no se ha cumplido sino que el futuro de estos proyectos están en el aire".

Según Pérez, desde el PP de Sevilla "consideramos irrenunciables estos túneles, por lo que además de inaugurar este tramo impulsado por el PP, lo que hoy debe hacer Abalos es cerrar el debate de una vez sobre el futuro de estos túneles y empezar a trabajar por construirlos e poner en marcha nuevos tramos".

Por su parte, la diputada del PP en el Congreso Sol Cruz-Guzmán ha asegurado que desde que Sánchez está al frente del Gobierno "lejos de impulsar más actuaciones para avanzar en la SE-40, lo que está haciendo es poner en duda el futuro de este proyecto, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de los túneles".

En este sentido, ha reprochado que es posible la eliminación de estos túneles, punto que "rechazan de plano" al igual que "municipios afectados, la Autoridad Portuaria de Sevilla, la Junta de Andalucía y representantes de constructores". "Hay numerosos ejemplos de que la construcción de estos túneles es absolutamente posible y asumible, solo necesita voluntad política y compromiso con este proyecto", ha añadido.

Como ejemplos, la diputada 'popular' ha recordado que Londres cuenta con el tercer túnel más largo del mundo en un terreno similar al de Sevilla, o los túneles de la M-30 que forman la mayor red de túneles urbanos de Europa con 43 kilómetros de túneles para cruzar el río Manzanares.

"Se trata de una actuación que es vital para la provincia con un proyecto ya elaborado, una tuneladora comprada y a la espera de usarse, y además, una alternativa, la construcción de un puente, que supondría un grave deterioro medioambiental en las puertas del parque de Doñana, y un perjuicio para el Puerto de Sevilla y todos los ciudadanos", ha zanjado.

Por todo ello, Cruz-Guzmán ha manifestado que "necesitamos y nos merecemos estos túneles de la SE-40" por lo que "la primera pregunta que realicemos al futuro Gobierno de Sánchez será que, ante la presumible incapacidad técnica que podrían alegar para renunciar a estos túneles, aclare la existencia y situación de un posible proyecto para la construcción de este puente además del informe técnico que lo avale".