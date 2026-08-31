PP de Sevilla propone "gestionar y ofrecer soluciones" en la provincia los próximos meses frente a un PSOE "sin rumbo"

Comité de Dirección del PP de Sevilla - PP

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente el PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha asegurado este lunes que marcará como estrategias de trabajo en los próximos meses "seguir en la calle, escuchar, gestionar y ofrecer soluciones a los problemas reales de las familias y de nuestros municipios" frente a un PSOE que, a su juicio, ha perdido "el rumbo y cualquier atisbo de autonomía política" para convertirse en "una sucursal más del sanchismo".

En una nota remitida por el partido, Sánchez ha concretado que los socialistas de Sevilla se han "arrodillado políticamente ante Pedro Sánchez, incapaces de levantar la voz, aunque se perjudiquen los intereses de nuestra provincia", si bien asegura que "existe un Partido Popular fuerte que representa la sensatez, la buena gestión y la defensa de los sevillanos".

"Ya no importa lo que necesite Sevilla. Ya no importa lo que reclamen nuestros municipios. El PSOE está centrado en obedecer a Pedro Sánchez y justificar cada una de sus decisiones, por mucho que perjudique a nuestra tierra", ha afirmado Sánchez.

Frente a ese modelo, Ricardo Sánchez ha reivindicado la política que representa el Partido Popular, "una política alejada del ruido, centrada en gestionar y profundamente pegada a la realidad de nuestros vecinos".

"Mientras unos están ocupados en justificar lo injustificable, nosotros estamos ocupados en solucionar problemas. Mientras unos miran permanentemente hacia Madrid para saber qué tienen que decir, nosotros miramos a los ojos a los sevillanos para saber qué necesitan", ha señalado.