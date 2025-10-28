El PP de Sevilla valora la "apuesta real" de la Junta por el metro: "La inclusión de Palmas Altas es una buena noticia"

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha valorado la "apuesta real y con hechos" de la Junta de Andalucía por la "futura red completa" de Metro de Sevilla. En este sentido, en relación a la Línea 3 Sur, el presidente del PP provincial, Ricardo Sánchez ha señalado que "la inclusión de las paradas en Palmas Altas y Bellavista es, sin duda, una buena noticia ya que supone dar cobertura vía metro a una zona de la ciudad que antes, ni tan siquiera se planteaba".

Por otra parte, el presidente del PP provincial ha indicado que también se han iniciado los estudios de la Línea 2, con un análisis de alternativas que proyecta ampliar el recorrido hasta el Aljarafe.

Según ha subrayado la formación en una nota, la Línea 3 Norte que va desde Pino Montano al Prado de San Sebastián está en obras y cuenta con una inversión de 1.366 millones de euros y se ha presentado el nuevo trazado de la Línea 3 Sur, con un trazado que incluye paradas en Palmas Altas y Bellavista.

En este contexto, el partido ha subrayado "desde el comienzo de la legislatura, el PP de la Junta de Andalucía, con mucho esfuerzo y diligencia ha trabajo sin descanso para llegar al punto donde hoy se encuentra esta gran infraestructura".

Además, ha lamentado que "el PSOE, el mismo partido político que dejaba Bellavista fuera de todo proyecto, y ahora critica que se incluya en el nuevo trazado en superficie".