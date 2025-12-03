El PP de Sevilla valora las medidas de inserción laboral de las personas con discapacidad: "Es posible con recursos"

Encuentro del PP de Sevilla con el Grupo SIFU - PP

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha valorado este miércoles la importancia de la activación y el impulso de medidas que fomenten la inserción laboral de las personas con discapacidad. Al respecto, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha manifestado que las organizaciones y asociaciones que realizan labores en este sentido "demuestran que la inclusión social es posible cuando se unen esfuerzo, recursos y sensibilidad social".

En una nota, el partido ha enmarcado que Aguilar ha pronunciado estas palabras tras una visita al Grupo SIFU, un centro especial de empleo de iniciativa social dedicado a la promoción de la autonomía y la inclusión sociolaboral. En la misma ha estado acompañado por la vicesecretaria de Bienestar Social del partido, Rocío Barragán, y otros miembros de la dirección provincial.

Durante la misma, ha subrayado que la implicación del tejido asociativo y empresarial es "clave" para generar oportunidades laborales reales para este colectivo.

En el encuentro, representantes de Grupo SIFU han expuesto los programas formativos y de inserción laboral que desarrollan, así como testimonios de participantes que han accedido a un empleo a través de estas iniciativas.

Por otro lado, Aguilera ha señalado que Andalucía "ha avanzado en derechos y recursos" para las personas con discapacidad en los últimos años y ha destacado la puesta en marcha del programa 'T-Acompañamos', dotado con 100 millones de euros y dirigido a la orientación, formación e inserción laboral de más de 22.000 personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas personas con discapacidad, parados de larga duración o mayores de 45 años.

El dirigente popular ha subrayado también el papel del Tercer Sector en el acompañamiento y apoyo a las familias y ha defendido que el Gobierno andaluz continúa trabajando para mejorar servicios sociales, reforzar la atención temprana, avanzar en accesibilidad universal y fomentar la vida independiente.