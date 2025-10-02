PP de Sevilla valora que la provincia lidere la caída del paro: "Somos locomotora del empleo a nivel andaluz y nacional"

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afirmado y puesto en valor el liderazgo de la provincia en la caída del paro: "Somos locomotora del empleo a nivel andaluz y nacional". Así, el dirigente popular ha afirmado que la provincia "continúa sin pausa para posicionarse en los puestos económicos e industriales que le corresponden por su potencial y capacidad".

Los últimos datos obtenidos deprenden que la provincia supera los 830.000, afiliados, con 10.676 empleos más en septiembre. Una tendencia en positivo que se mantiene en el tiempo y que confirma que "desde que Juanma Moreno gobierna en Andalucía, hay más personas trabajando", ha detacado Ricardo Sánchez en un comunicado de la formación.

"Sevilla es punta de lanza de la creación de empleo en Andalucía, es la única provincia de la comunidad andaluza en la que ha bajado el paro en el mes de septiembre" y ha añadido que en un año, el número de desempleados "cayó más en la provincia de Sevilla que en toda Cataluña".

Además, Sevilla es la segunda provincia española en la que más descendió el paro en términos absolutos en 12 meses, un total de 9.872 parados menos, sólo superada por Valencia. A nivel autonómico, Andalucía reduce el paro en términos interanuales a mayor ritmo que el conjunto de España, y muy por encima de Cataluña y Madrid. "En un año, uno de cada tres parados menos en España ha sido andaluz".