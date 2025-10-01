PP Sevilla valora la séptima rebaja fiscal del Gobierno andaluz: "Andaluces ahorrarán 1.000 millones de euros al año"

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha valorado la séptima bajada de impuestos aprobada por el Gobierno de andaluz y ha enmarcado que, tras su entrada en vigor, los andaluces ahorrarán alrededor de 1.000 millones de euros cada año.

Así lo ha asegurado en una nota emitida por el partido, a la par que ha apostillado que, a su juicio, "esta nueva bajada de impuestos demuestra que reducir la presión fiscal es compatible con mejorar la vida de los ciudadanos".

Entre las novedades de esta medida, el secretario provincial popular ha subrayado la puesta en marcha de deducciones en gastos veterinarios y deportivos.

Además, ha asegurado que la medida mejora "de forma significativa" la deducción por alquiler de vivienda, que, según ha incidido, permitirá a los jóvenes y familias "acceder a un ahorro de hasta 1.200 euros". Asimismo ha valorado que se incorporen ayudas específicas para los enfermos celíacos y sus familias.

Por último, ha afirmado al respecto que Andalucía está "demostrando que bajar impuestos no es un obstáculo para avanzar, sino todo lo contrario, es la clave para generar oportunidades, impulsar la economía y mejorar la calidad de vida de los andaluces".