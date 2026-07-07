El Programa Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla supera 63.000 personas atendidas y duplica su alcance desde 2023

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a agentes de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Programa Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla ha superado durante el curso 2025-2026 las 63.000 personas atendidas y ha alcanzado los 272 centros educativos y entidades colaboradoras, "consolidándose como un recurso de referencia para la prevención, la convivencia escolar y la atención a menores".

Desde su puesta en marcha en 2023, el programa "ha duplicado tanto el número de centros participantes como el de personas beneficiarias". En concreto, en el curso 2023-2024 los 147 centros educativos y 33,101 escolares, cuando las actuaciones incluyeron desde centros de educación infantil, primaria, institutos de secundaria, hasta centros de necesidades educativas especiales, según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota.

En el curso 2024-2025 "se marcó un hito en la expansión del programa", logrando impartir talleres formativos en 210 centros educativos y alcanzando un total de 48,612 participantes. Solo en el primer semestre de 2025 (enero a junio), se atendieron 160 centros con 23,435 participantes, "demostrando una operatividad creciente".

En el curso 2025-2026 el programa "ha mantenido un crecimiento constante en solicitudes", colaboraciones e intervenciones. Actualmente supera los 272 centros educativos y entidades colaboradoras, alcanzando a más de 63.135 personas entre alumnado, docentes, familias y profesionales.

Así, la labor de los Agentes Tutores se complementa con el trabajo coordinado de los Servicios Sociales Municipales, donde desarrollan funciones de cooperación, mediación y seguimiento de menores y familias.

Además, los Agentes Tutores continúan con la labor de prevención del consumo de sustancias adictivas con más de 9.150 productos incautados en este curso escolar, "entre los que destacan botellas de alcohol de alta graduación, vapers, botellas de óxido nitroso, tabaco, y hachís", así como la atención a menores con intoxicación etílica, bajo la influencia de drogas tóxicas o extraviados.

Asimismo, la Administración local ha precisado que los equipos directivos, orientadores, profesores y las familias sevillanas "hacen cada vez un mayor uso del programa". Entre los principales conflictos están las situaciones de acoso escolar, problemas derivados del uso inadecuado de las redes sociales, el absentismo, la violencia familiar o el consumo de sustancias.

El programa sigue mejorando también en sus alianzas con otros organismos como la Fiscalía de Menores y Justicia, con quien el alcalde José Luis Sanz ha firmado recientemente un convenio de colaboración pionero en España.

También se ha avanzado en la colaboración entre la Policía Local de Sevilla (US) y las Universidades Pablo de Olavide (UPO) y San Ignacio de Loyola durante el periodo 2023-2026 con la tutorización de los agentes de más de una veintena de alumnos en este curso, "contribuyendo a la formación práctica de futuros profesionales vinculados a los ámbitos de la seguridad".

Desde su inicio en noviembre de 2023 este programa, puesto en marcha por el actual Gobierno Municipal, nació con el objetivo general de "mejorar la seguridad y la convivencia en el entorno escolar, detectando y previniendo conductas antisociales, que puedan perturbar el normal funcionamiento de la Comunidad Educativa".

"La consolidación del Programa Agente Tutor demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la protección de los menores y con la convivencia en los centros educativos", ha valorado el alcalde José Luis Sanz.