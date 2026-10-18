La provincia de Sevilla cuenta con 14.000 perros potencialmente peligrosos entre 536.000 animales de compañía

Un perro es sujetado por su dueño - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla cuenta con 535.827 animales de compañía, lo que representa el 20,3% de los contabilizados en toda la Comunidad Autónoma (2.634.894), según datos actualizados hasta la fecha del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía (RAIA). De ese número, 13.897 se corresponde con perros potencialmente peligrosos, de los cerca de 450.000 canes registrados.

Del más de medio millón de mascotas, 447.211 son perros; más de 84.000 son gatos (84.098); hay 3.585 hurones y en la categoría de otros animales domésticos se anotan 933. En cuanto a los perros potencialmente peligrosos, como son las denominadas Pitt Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro o Doberman, vuelve a ser Málaga la provincia con más canes de estas razas (17.186), seguida de Sevilla, con cerca de 14.000 y Cádiz (10.142).

Sin embargo, a diferencia del año anterior, es Sevilla la provincia con más perros en total según el RAIA, con 447.211, siendo Málaga la segunda con una cifra similar (446.933) y Cádiz la tercera (307.148). En lo que respecta a los felinos, cambia el orden en los dos primeros puestos de esta particular lista: Málaga (124.920), Sevilla (84.098) y Cádiz (75.102).

El mayor número de animales domésticos por provincias lo concentra de nuevo Málaga, con 575.634; le sigue Sevilla, que también supera el medio millón, y Cádiz (384.660), mientras que Huelva es la que menos tiene, al contabilizar 173.189 ejemplares. No se incluyen en los datos estadísticos los animales de más de 15 años que no consten que se hayan vacunado de rabia en los dos últimos años, en virtud de la normativa vigente en Andalucía.

De este modo, Sevilla experimenta un aumento del 2,8% en el registro de animales de compañía en relación con el año anterior (512.795), donde, a su vez, se constató un crecimiento del 7,6% respecto a 2024 (476.526). La tendencia al alza continúa por tanto, ya que hace dos años también se registró un incremento del 2,76% en relación con el año 2023.

La inscripción de los animales en el RAIA constituye una obligación de los propietarios y permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o intervención por maltrato.

Esto permite la localización de las mascotas por parte de sus propietarios en caso de pérdida o robo. El RAIA incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.