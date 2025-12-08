La provincia de Sevilla tiene registrados 512.795 animales de compañía, con 13.826 perros potencialmente peligrosos

Archivo - Una mujer pasea a un perro en una foto de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla cuenta con 512.795 animales de compañía, lo que representa el 20,29% de los contabilizados en toda la comunidad autónoma (2,52 millones), según datos actualizados, a fecha de diciembre, del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía (RAIA). De ese número, casi 14.000 se corresponde con perros potencialmente peligrosos, de los más de 434.000 canes registrados.

Del medio millón de mascotas, 434.924 son perros; cerca de 74.000 son gatos; 3.394, hurones y 869, otros animales domésticos. En cuanto a los perros potencialmente peligrosos, como son las denominadas Pitt Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro o Doberman, es Málaga, con 17.196, la provincia con más canes de estas razas, seguida de Sevilla.

Málaga es también la provincia con más perros en total según el RAIA, con 436.486, siendo Sevilla la segunda (434.924) y Cádiz la tercera (300.211); también en lo que respecta a los felinos, se mantiene el mismo orden: Málaga (112.592); Sevilla (73.608) y Cádiz (67.537).

El mayor número de animales domésticos por provincias lo vuelve a concentrar Málaga, con 552.679; Huelva es la que menos tiene, con 166.361. No se incluyen en los datos estadísticos los animales de más de 15 años que no consten que se hayan vacunado de rabia en los dos últimos años, en virtud de la normativa vigente en Andalucía.)

De este modo, Sevilla experimenta un aumento del 7,61% en el registro de animales de compañía en relación con el año anterior (476.526), donde, a su vez, se constató un crecimiento del 2,76% respecto a 2023 (463.709).

La inscripción de los animales en el RAIA constituye una obligación de los propietarios y permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o intervención por maltrato.

Esto permite la localización de las mascotas por parte de sus propietarios en caso de pérdida o robo. El RAIA incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.