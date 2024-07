El PSOE acusa al Consistorio de "hacer perder masa arbórea y no cubrir" los árboles perdidos en la borrasca Bernard

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este viernes que Sevilla ha perdido "por primera vez en muchos años masa arbórea", porque la campaña municipal de plantaciones 2023/2024 "no ha cubierto el número de árboles destrozados por la borrasca Bernard de octubre pasado y los apeos realizados por el Gobierno municipal en el último año.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la Comisión de Control y Fiscalización el concejal socialista Juan Tomás de Aragón, quien ha asegurado que los datos ofrecidos por la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, establecen en 1.523 los árboles plantados, lo que no supone "ni tan siquiera la cuarta parte de los 5.000 que dijo el propio Sanz en su balance del primer año de mandato", frente "a los 1.071 destrozados por la citada borrasca y los 503 apeos contabilizados", además de el 6,5% (91 árboles) que "no han arraigado".

A este respecto, De Aragón señala que las cifras aportadas revelan la "raquítica campaña de plantaciones acometida por el equipo de Sanz", quien se había comprometido a plantar 20.000 árboles en alcorques en cuatro años, pero "al ritmo de esta última campaña, con 721 destinados a alcorques, tardaría casi 28 años en cumplir ese objetivo", ha criticado.

"Sea por obras como las de la Línea 3 de Metro, sea por otras obras o porque haya árboles muertos o que generaran peligro, lo cierto y verdad es que en el último año se han apeado 503 árboles. Las plantaciones han sido 1.523 y de ellas se han perdido 91, mientras que las pérdidas por la borrasca Bernard han sido 1.071. Por tanto, de la cuenta se extrae que este año el gobierno de Sanz no ha contribuido a que aumente la masa arbórea en nuestra ciudad, sino que esta ha disminuido", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, De Aragón ha acusado al Ayuntamiento de "tratar de engordar el balance con las plantaciones realizadas por promotoras privadas en la construcción del nuevo barrio de Palmas Altas y así salvar la mentira de Sanz".

Asimismo, ha lamnetado que "el Gobierno municipal ha arrancado nueve adelfas en el barrio de Los Remedios plantadas en 2020 y que ya estaban dando sombra", porque "a Sanz no le gustan las adelfas", ha puntualizado para incidir en que "tras más de tres años plantadas, las ha arrancado porque no le gustan las adelfas y en su lugar ha plantado naranjos, varios de ellos ya secos".

"Una ciudad como Sevilla, que se encuentra en emergencia climática, no se puede permitir el lujo de arrancar árboles atendiendo al criterio del me gusta o no me gusta de Sanz", ha remarcado el concejal socialista.

Por último, De Aragón ha recordado que Evelia Rincón, en su etapa de oposición, pedía responsabilidades políticas cada vez que se caía una rama, sin embargo, "ahora nos topamos con que su gestión en Parques y Jardines hace aguas por todos lados, hasta el punto de que hay barrios que, en pleno julio, aún tiene naranjos con sus últimas naranjas cayéndose porque los dejó a medio recoger; numerosos barrios están aún sin desbrozar con el peligro de incendio con las actuales temperaturas; y no nos enteramos de que caen ramas o árboles por la mordaza impuesta al canal oficial de información y servicios de Emergencias Sevilla".