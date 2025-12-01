El PSOE de Algámitas (Sevilla) presenta una moción de censura contra el alcalde del PP por su "parálisis de gestión"

Archivo - Vista de Algámitas, con la fachada de su Consistorio a la izquierda. - AYTO.DE ALGÁMITAS - Archivo

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Algámitas ha registrado este lunes, junto con cuatro concejales de UnidosxAlgámitas (UxA), una moción de censura contra el alcalde del Partido Popular, Francisco Jesús Mesa, ante lo que califican como una "parálisis de gestión" durante su mandato.

Según ha informado el partido en una nota, la moción se presenta "por responsabilidad institucional y pensando solo en los vecinos y vecinas de Algámitas" y busca apoyar la investidura de Jesús Javier Vera, candidato de la lista más votada (UxA) en 2023, según asegura, como nuevo alcalde, aunque el PSOE no formará parte del equipo de gobierno, tal y como ha matizado.

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha continuado su argumentación defendiendo que el actual alcalde "lejos de buscar entendimiento, ha hecho oídos sordos a los grupos de la oposición, se ha enfrentado a los trabajadores municipales y ha ocasionado un caos económico y de gestión sin precedentes en el ayuntamiento".

Según la nota, los concejales reprochan al alcalde la "falta de convocatoria" de plenos ordinarios, la "omisión" en la presentación de presupuestos y ordenanzas municipales "durante casi tres años", y las "irregularidades" en contratación y nombramientos, manifestadas previamente ante la Oficina Antifraude de Andalucía, según han detallado.

Recio ha enmarcado que "la gota que ha colmado el vaso" ha sido la incomparecencia del alcalde a la convocatoria de la Diputación de Sevilla para las Líneas I y II de equipamientos municipales del Programa 2030, lo que ha "provocado que Algámitas deje de percibir subvenciones por importe de hasta 1 millón de euros", un hecho "inédito" en municipios menores de 20.000 habitantes.

El dirigente socialista ha señalado que con la moción de censura buscan abrir "una nueva etapa de estabilidad en el pueblo, donde ejerceremos nuestra tarea de mirar por los intereses y el bienestar de los vecinos y vecinas de Algámitas".