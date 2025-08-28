El PSOE denuncia la "negligencia absoluta" del Ayuntamiento de Sevilla en la gestión de la "crisis" del Tamarguillo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Tomás de Aragón, ha denunciado la "absoluta negligencia" del Gobierno municipal, encabezado por el alcalde, José Luis Sanz, en la gestión de la crisis del Parque del Tamarguillo, tras la muerte de más de una veintena de gansos en la laguna en dos días consecutivos.

En este sentido, De Aragón ha criticado que la "única" respuesta del primer edil haya sido "cerrar el parque sin fecha de reapertura", una medida que, a su juicio, busca "ocultar el problema en lugar de afrontarlo con transparencia".

En esta línea, el socialista ha reclamado "explicaciones claras", subrayando que "aún no se ha recibido respuesta" a las preguntas planteadas por el PSOE el pasado miércoles sobre el estado de la limpieza y la oxigenación del agua de la laguna.

Asimismo, ha criticado que, "lejos de esclarecer la situación", las declaraciones de la concejal responsable, Evelia Rincón, "han generado nuevas dudas". En este sentido, ha cuestionado: "¿Por qué se anuncia una necropsia de los animales cuando esa competencia no corresponde a su delegación? ¿Con qué contrato y con qué empresa se pretende realizar? ¿Se busca, acaso, un informe a medida? ¿Por qué no se recurre al personal municipal, como sería lo lógico?".

Por último, ha instado al Gobierno municipal a "dejar de esconderse, dar la cara y asumir su responsabilidad". En este sentido, ha advertido de que "se trata de un problema grave, tanto ambiental como de salud pública, que preocupa mucho a los vecinos", toda vez que ha asegurado que "no vamos a permitir que se silencie". "Sevilla merece transparencia y soluciones, no más excusas", ha sentenciado.