El PSOE pide al Ayuntamiento de Sevilla que "reprograme" el calendario de las obras previstas en la calle Trajano

El portavoz del grupo municipal socialista en Sevilla, Antonio Muñoz, junto al concejal, Juan Carlos Cabrera, en la calle Trajano. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido al Gobierno municipal que "reconsidere de manera urgente" la planificación de las obras previstas en la calle Trajano, "atendiendo a las demandas de vecinos y comerciantes afectados".

En una nota remitida por el partido, Muñoz ha lamentado "la falta de diálogo y consenso en torno a este proyecto", tras conocerse el" malestar generalizado" generado en la reunión informativa convocada por el Ayuntamiento el pasado martes, en la que los afectados conocieron que las obras de Emasesa empezarán el día 6 de abril y tendrán una duración de un año.

Según han trasladado los propios afectados, el encuentro "se desarrolló con un tono impositivo, sin margen para propuestas ni soluciones a los problemas planteados".

El portavoz socialista, acompañado por el concejal Juan Carlos Cabrera, ha visitado a los afectados y ha señalado que la actuación, "tal y como está planteada actualmente, genera una gran incertidumbre".

Entre las principales preocupaciones destacan la obligación de desalojar garajes durante un largo periodo sin alternativas, la ausencia de medidas claras de apoyo al comercio local y la falta de planificación para minimizar el impacto en la movilidad y la actividad económica de la zona.

"Las obras son necesarias, pero no pueden hacerse de espaldas a los vecinos. Es imprescindible planificar, dialogar y ofrecer soluciones reales antes de iniciar una intervención de esta magnitud", ha afirmado Muñoz.

En este sentido, el grupo socialista ha pedido al Gobierno municipal que "reprograme el calendario de las obras, estudie su ejecución por fases para reducir las afecciones y habilite medidas concretas de apoyo a residentes y comerciantes".

Asimismo, Muñoz ha advertido de la necesidad de "coordinar esta actuación con otras obras en marcha o previstas en el entorno del centro, evitando una acumulación de intervenciones que agrave los problemas de movilidad y actividad económica".

"Sevilla no puede permitirse una gestión basada en la improvisación. Pedimos al gobierno que rectifique, que escuche y que ponga a los vecinos en el centro de la toma de decisiones", ha concluido.