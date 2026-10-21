El PSOE de San Juan (Sevilla) alerta de que el Gobierno local habría retirado sus folletos informativos: "Es censura"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE del municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache ha advertido de la retirada de folletos informativos editados por la Agrupación Socialista local durante la jornada de este martes, 20 de octubre, por parte de miembros del Gobierno local, bajo la gestión del Partido Popular.

Los mismos recogían críticas de los socialistas hacia la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento, así como otras cuestiones relacionadas con la gestión de la alcaldesa, según ha detallado la formación en un comunicado.

La secretaria general del PSOE de San Juan, Inma Muñoz, ha subrayado que su formación considera "especialmente preocupante" que responsables municipales "dediquen esfuerzos a retirar material informativo de una formación política".

Además, ha advertido de que "trabajadores de una empresa privada que mantiene un concierto con el Ayuntamiento habrían increpado a las personas que estaban realizando el reparto del boletín". "A estos hechos se suma una llamada a la Policía Local con el objetivo de intentar evitar el reparto del material informativo", han apostillado.