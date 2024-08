El PSOE de Sevilla acusa a Sanz de "mentir" con la ampliación de la Feria y dice que figura en el nuevo presupuesto

SEVILLA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras manifestar el alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, que la ampliación de la Feria no estará realizada para la edición de 2025 por la falta de apoyo de la oposición al nuevo presupuesto municipal, en vigor desde el 8 de agosto mediante el mecanismo de la cuestión de confianza; el Grupo socialista le ha acusado de "mentir", avisando de que la medida ya era "inviable" cuando fue anunciada y de que el nuevo presupuesto municipal del PP carece de partidas "específicas" para el proyecto.

La concejala del PSOE Encarnación Aguilar ha señalado en un comunicado que cuando en abril de este año Sanz planteó acometer para 2025 la ampliación de 300 casetas más que previamente había prometido, la medida "ya era inviable con un presupuesto prorrogado por su incapacidad de negociación ante la envergadura de la inversión necesaria de más de 10 millones"; además de tampoco "había proyecto" diseñado y que la obra necesitaría "un plazo considerable para su licitación, adjudicación y ejecución" y no era posible para 2025.

"Es decir, ya entonces era inviable que se llegara en plazo para 2025", ha señalado la edil del PSOE, considerando que el alcalde "mintió" sobre el asunto.

Además, advierte de que el actual presupuesto de 2024, aprobado por el mecanismo de la cuestión de confianza al no prosperar el mismo en el pleno, perder Sanz la votación de dicha moción pero no pesar ninguna moción de censura en su contra por la oposición, conformada por PSOE, Vox y Podemos-IU; no figura "ni un euro específico para la ampliación de la Feria de Abril en 2025, a pesar de su anuncio".

"En resumen, Sanz ni planificó la ampliación, ni la presupuestó, ni hizo cambio alguno para incorporar partidas para licitar y acometer las obras, ni promovió una modificación presupuestaria que amparara la ampliación de la Feria" en las cuentas de 2023, señala la concejala, lamentando que ahora, el alcalde "culpe a la oposición de su propia ineficacia".

"Teniendo en cuenta que su propio Presupuesto de 2024 no contiene ni una sola partida, tendría que llevar a pleno una modificación presupuestaria para licitar las obras y llegar a tiempo no ya para 2025, sino para 2026", ha considerado, acusando al alcalde de "improvisación y falsas expectativas".

"A pesar de su reciente y profunda crisis de gobierno, que no ha sido una simple remodelación de áreas sino una rotunda crisis en un gobierno con el que la ciudad ha perdido un año, comprobamos que la improvisación, las mentiras y las culpas a la oposición política para tapar su propia ineficacia en la gestión municipal siguen siendo marcas de la casa de Sanz", ha concluido.