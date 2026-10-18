PSOE de Sevilla apunta sobre la Casa Cernuda que lo importante "no es quien se hace la foto", sino el proyecto cultural

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha respondido a las declaraciones del portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, sobre la Casa Cernuda y ha advertido de que "lo importante no es quién se hace la foto inaugurando un edificio, sino qué proyecto cultural dejamos a Sevilla".

Según ha concretado la formación en una nota, Muñoz ha asegurado que comparte la "preocupación expresada desde el sector cultural sevillano" ante el riesgo de que la recuperación de la casa natal de Luis Cernuda se limite a la rehabilitación del inmueble y a su inauguración, "sin garantizar un contenido museístico y una programación cultural a la altura de la figura del poeta".

"Nos preocupa que vuelva a ocurrir lo que hemos advertido con las Atarazanas: que se recupere un edificio extraordinario, se inaugure y después no exista un proyecto cultural suficientemente definido que le dé vida. Sevilla no necesita solamente edificios rehabilitados y fotografías inaugurales. Necesita espacios culturales con contenido, actividad y continuidad", ha señalado.

Al hilo, el portavoz socialista ha lamentado que, "en lugar de responder a esta preocupación y a las reivindicaciones del mundo de la cultura", Bueno haya optado por "atacar personalmente a quienes impulsaron la recuperación de la Casa Cernuda".

"Celebramos que las obras estén terminadas. Nunca hemos negado que se hayan ejecutado durante este mandato. Pero una cosa es terminar una obra y otra haber hecho posible un proyecto. Lo que no vamos a aceptar es que, para atribuirse todos los méritos, el Gobierno de Sanz pretenda borrar siete años de trabajo municipal", ha afirmado.

Ante las afirmaciones del portavoz popular de que los gobiernos socialistas dejaron el proyecto "en un cajón", Muñoz ha precisado las actuaciones que hicieron posible su recuperación. En 2017, el PSOE impulsó en el Pleno la adquisición de la casa natal de Luis Cernuda para convertirla en un equipamiento cultural dedicado al poeta y a la literatura. En 2020, el Gobierno socialista culmina la compra del inmueble por 460.788 euros, tras resolver una "compleja operación jurídica". Entre 2020 y 2022, se realizan los estudios técnicos, estructurales y arqueológicos y se desarrolló el proyecto de rehabilitación. En septiembre de 2022, Antonio Muñoz, como alcalde, presentó el proyecto integral arquitectónico y museológico, que ya contempla un museo dedicado a Cernuda, una biblioteca especializada, exposiciones y espacios para la poesía y la Generación del 27.

También en 2022, el Ayuntamiento consiguió 270.667 euros de fondos europeos Next Generation para contribuir a financiar la rehabilitación. En febrero de 2023, la Comisión Provincial de Patrimonio informó favorablemente el Proyecto Básico y de Ejecución. Sanz recibe un proyecto redactado y autorizado, pendiente de contratación y ejecución. En abril de 2024, el Gobierno de Sanz acordó devolver la subvención europea conseguida durante el mandato socialista, con intereses de demora, siendo 283.909,39 euros en total. Entre 2024 y 2026, el Gobierno de Sanz licita, adjudica y ejecuta las obras, cuya rehabilitación culmina en agosto de 2026.

"Éstos son los hechos. Una casa comprada, un proyecto redactado, una autorización de Patrimonio y financiación europea conseguida no son anuncios de humo. Son actuaciones concretas que hicieron posible recuperar este inmueble para Sevilla. La Casa Cernuda no empezó cuando Sanz colocó el primer andamio", ha subrayado.

Al hilo, Muñoz ha considerado "especialmente llamativo" que el Gobierno municipal "presuma de eficacia y ejecución" mientras "omite que su propia Junta de Gobierno Local acordó, el 12 de abril de 2024, el reintegro de la subvención europea obtenida por el anterior ejecutivo, junto con los correspondientes intereses de demora".

En suma, el portavoz socialista ha insistido en que reconoce el trabajo realizado durante el actual mandato para finalizar la rehabilitación, "pero ha rechazado que el PP presente como exclusivamente propia una iniciativa preparada durante años por los anteriores gobiernos municipales".

"Nosotros no necesitamos negar lo que ha hecho Sanz para reivindicar lo que hicimos nosotros. Gobernar también consiste en continuar los proyectos que se reciben, no en apropiarse de toda su historia", ha concluido.