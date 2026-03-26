El PSOE de Sevilla califica de "chapuza" la gestión en las obras "inacabadas" del centro de cara a Semana Santa

El portavoz municipal del PSOE en Sevilla, Antonio Muñoz, antiende a los medios. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha expresado este jueves su "profunda preocupación" por el estado que presentan numerosas calles del centro de Sevilla a escasos días del inicio de la Semana Santa.

En una comparecencia ante los medios, Muñoz ha lamentado la "improvisación y el caos" en la gestión de las obras municipales por parte del Gobierno municipal.

"Esto está sucediendo con carácter general en la ciudad, pero ante la inminencia de la Semana Santa nos preocupa doblemente", ha advertido, subrayando que se trata de un evento que requiere "una planificación milimétrica" que, a su juicio, no se ha producido.

"Sevilla se está convirtiendo en una ratonera y en una auténtica pesadilla muchas mañanas para los sevillanos. Les ha pillado el toro", ha afirmado.

Muñoz ha señalado que en plena carrera oficial se están viendo "suelos irregulares, adoquines mal colocados y soluciones provisionales", algo que, segín señala, "afecta directamente al desarrollo de las cofradías".

En cuanto a la imagen, ha lamentado que Sevilla proyecte "una estampa impropia en unas fechas clave". "No estamos acostumbrados a ver a nuestras cofradías procesionando entre cajones de obra, vallas y obstáculos. Las obras son necesarias y hay que hacerlas pero con cabeza y planificación", ha señalado.

Pero donde ha puesto el foco Muñoz es en la seguridad. "La Semana Santa significa aglomeraciones masivas, y cuando las calles se estrechan o presentan obstáculos, se ponen en riesgo las vías de evacuación", ha explicado. "Esperemos que no hagan falta, pero si hicieran falta, ahora mismo no están garantizadas en condiciones óptimas", ha añadido.

El portavoz socialista ha hecho un repaso por las actuaciones en varios puntos del centro de la ciudad. Sobre la Plaza Nueva, en obras desde hace más de un año, ha recordado que "no es solo un problema estético, sino que estamos hablando de una vía de evacuación fundamental que ahora mismo está comprometida".

Sobre la Avenida de la Constitución, ha advertido de que "a día de hoy hay losas levantadas y pavimentos en mal estado, lo que ha obligado nuevamente a recurrir a soluciones provisionales todavía no resueltas". También ha señalado la Plaza de la Encarnación, con presencia de vallas y un carril de hormigón para el paso de cofradías, así como la Campana, donde ha denunciado una intervención "chapucera, con adoquines irregulares que dificultan el tránsito".

A ello se suman calles como Méndez Núñez y Dueñas, con "pavimentos recién colocados sin el tiempo necesario de asentamiento, o la calle Segovias, que continúa cerrada tras un derrumbe pese a ser una vía clave de evacuación".

"Estamos ante obras sin ton ni son, mal planificadas, con una imagen que no es la que merece Sevilla y, lo más importante, con riesgos evidentes en materia de seguridad", ha afirmado.

Muñoz ha concluido confiando en que la Semana Santa "se desarrolle con normalidad", pero ha asegurado que las hermandades y la ciudadanía "se van a encontrar con una auténtica carrera de obstáculos fruto de la improvisación y la ineficacia del Gobierno municipal".