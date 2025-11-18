PSOE Sevilla critica en el marco del 25N que PP "compre" el "negacionismo de la ultraderecha" con la violencia machista

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha criticado que el PP esté, a su juicio, "comprando parte del relato negacionista de la ultraderecha hacia la violencia de género allá donde necesita sus votos". Las declaraciones, según una nota emitida por el partido, se han producido en la presentación de la campaña del partido con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el '25N'.

En este sentido, ha reiterado que la preocupación principal reside en que "el Partido Popular esté asumiendo" parte del "relato negacionista de partidos como Vox". Ejemplo de ello, el dirigente socialista ha enmarcado la "retirada por parte del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, del cuadernillo de educación sexual o la puesta en marcha del teléfono de violencia intrafamiliar de la Junta de Andalucía".

Fernández ha asegurado que, a su juicio, la violencia de género "es uno de los problemas más graves de la sociedad" y ha dejado claro que una "democracia sana y avanzada no puede permitirse estas cifras de la vergüenza", en alusión a las 37 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, según ha enfatizado el partido.

Por su parte, con el lema 'Desinstala la violencia', durante los próximos días la campaña del PSOE de Sevilla y Juventudes Socialistas de Sevilla con motivo de este 25N se difundirá en redes, con material audiovisual, para "concienciar de esa violencia aparentemente invisible que afecta a más del 60% de las jóvenes en algún momento de sus vidas", según ha indicado la secretaria de Igualdad del partido, Myriam Díaz.