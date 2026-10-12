El PSOE de Sevilla exige a la Junta un calendario de obras y apertura para el instituto de Los Bermejales

Archivo - La concejala socialista Carmen Fuentes. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Sevilla ha reclamado este lunes a la Junta de Andalucía que la formalización del contrato para redactar el proyecto del Instituto de Los Bermejales vaya acompañada de un calendario de construcción y apertura.

La concejala socialista Carmen Fuentes ha considerado que este avance llega "después de años de reivindicación vecinal" y ha exigido que la Consejería concrete cuándo estarán disponibles las 500 plazas escolares previstas, según ha precisado la formación en una nota.

"Las familias llevan años esperando este Instituto y merecen saber cuándo abrirá. Adjudicar el proyecto es un avance, pero todavía queda contratar y ejecutar las obras. La Junta debe poner fechas y garantizar la financiación para que esta demanda no siga acumulando retrasos", ha señalado.

Fuentes ha concretado que el PSOE impulsó esta infraestructura durante el anterior mandato desde el Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, mientras que la Junta, responsable de su construcción, ya estaba gobernada por el PP. En enero de 2023 se llevó al Pleno municipal una moción para reclamar a la Administración autonómica que aceptara la cesión del suelo municipal.

Al hilo, l0a edil ha subrayado que la reivindicación socialista continuó desde la oposición. En septiembre de 2025, el PSOE trasladó una pregunta al Parlamento de Andalucía ante la "falta de avances" y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional anunció que su departamento estaba finalizando los pliegos para licitar el contrato.

Asimismo, el expediente recoge que la adjudicación del servicio de redacción del proyecto y direcciones facultativas se produjo el 13 de agosto de 2026, por un importe de 381.198,40 euros. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta acordó el levantamiento de la suspensión del procedimiento el 10 de septiembre. La formalización anunciada ahora permite continuar la tramitación, pero las obras del centro aún deben contratarse.

Para Fuentes, estos antecedentes muestran que el Instituto "no es una iniciativa que empiece ahora, sino un equipamiento reclamado durante años cuya ejecución corresponde a la Junta". Por ello, ha pedido que se detallen los plazos para finalizar y aprobar el proyecto, licitar la construcción y poner el centro en funcionamiento, evitando nuevas demoras entre cada fase.

En contexto, el futuro Instituto, situado junto al colegio Marie Curie, contará con tres líneas de Educación Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato. Sus 500 puestos escolares "deben dar respuesta a las necesidades de un barrio en crecimiento, donde las familias llevan tiempo reclamando que sus hijos puedan continuar sus estudios".

En suma, la concejala socialista ha instado también al alcalde, José Luis Sanz, a defender esta necesidad ante el Gobierno autonómico y a informar a los vecinos del seguimiento de la actuación. "Sanz debe exigir a la Junta el mismo compromiso que reclamábamos cuando gobernábamos el Ayuntamiento. Los Bermejales necesita un Instituto y un alcalde que se implique hasta conseguirlo", ha concluido.