El PSOE de Sevilla exige el traslado de la subestación eléctrica de San Jerónimo y La Bachillera

Archivo - Un nido de cigüeña blanca sobre el tendido eléctrico. - Rosa Veiga - Europa Press

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta en la que exige que se garantice el traslado de la Subestación Eléctrica 'Empalme' y el soterramiento de líneas de alta tensión en San Jerónimo y La Bachillera.

Según ha concretado la formación en una nota, el objetivo de esta iniciativa es frenar el plan del Gobierno de Sanz para consolidar la subestación en su ubicación actual de forma permanente "renunciando al traslado pactado y perpetuando la presencia de estas infraestructuras junto al barrio", lo que "agravaría el perjuicio" a la vida diaria de los vecinos.

Así, la propuesta, presentada en el seno de la Comisión de Control y Fiscalización, pretende ratificar la vigencia del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2006, que contemplaba este traslado para liberar los suelos y permitir la construcción de 158 viviendas, 140 de ellas protegidas, además de una "amplia zona de servicios terciarios".

"El Ayuntamiento de Sevilla no puede ser cómplice del retroceso en los compromisos de regeneración urbana de la ciudad ni subordinar el bienestar de los vecinos a las conveniencias operativas o económicas de una gran compañía eléctrica", ha afirmado el concejal socialista David Guevara, quien ha considerado que la tramitación de este expediente refleja una "manifiesta falta de sensibilidad social y transparencia".

En este sentido, Guevara ha precisado que el periodo de consultas públicas comenzó en pleno mes de agosto, lo que ha condicionado gravemente la capacidad de participación vecinal. Pese a ello, según ha precisado, "la respuesta ha sido contundente".

Según el edil, llevar a cabo una modificación del planeamiento con la finalidad de "reducir costes de una empresa privada no es admisible en la situación actual". Guevara ha alertado también de que la decisión del Gobierno Local "consolida una barrera urbana e impone la permanencia definitiva de tendidos aéreos e instalaciones pesadas, lo que expone a la población a una contaminación acústica continua".

Por todo ello, Guevara ha exigido que se proceda de "forma inmediata" al archivo de este expediente y se exija el cumplimiento de los convenios urbanísticos suscritos con Endesa en 2006. Asimismo, el concejal ha reclamado al Gobierno municipal la elaboración de "un plan integral y un calendario para el soterramiento definitivo de la totalidad de los tendidos eléctricos de alta y media tensión que discurren en aéreo por el corredor San Jerónimo-Alamillos y el entorno de La Bachillera".

"Sanz tiene que decidir si está con los intereses de los vecinos de San Jerónimo y La Bachillera o con los intereses de Endesa. Le exigimos que archive esta modificación y mantenga el Plan General para trasladar la subestación eléctrica tal como demandan los vecinos y vecinas del barrio", ha concluido Guevara.