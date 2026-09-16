El PSOE de Sevilla lamenta el freno a la nueva comisaría de la Macarena: "Debería ser una cuestión de máxima prioridad"

Comisaría Policía Local Macarena - PSOE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha afeado al Gobierno de José Luis Sanz, de "infravalorar el grave problema de seguridad" que sufren los vecinos tras el bloqueo de las obras para la nueva comisaría de la Policía Local en la Macarena, en el Hogar Virgen de los Reyes. "Mejorar las condiciones de los agentes y la seguridad del distrito debería ser una cuestión de máxima prioridad y atención, pero para el actual Gobierno municipal no parece ser así", ha afirmado el concejal Nacho González.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el Ayuntamiento ha reconocido "graves defectos de su propio proyecto" y exigió a la adjudicataria la realización con modificaciones, pero ante el rechazo de dicha empresa, es ahora cuando el Consistorio ha decidido resolver un contrato que, por tanto, "bloquea una reivindicación histórica del barrio de la Macarena y de la propia Policía Local".

En este sentido, el edil del PSOE cree que lo sucedido es un ejemplo de la "falta de planificación" del Gobierno Municipal, pues "prometió la comisaría en un espacio donde no era posible y mantuvo el engaño a costa de hacer un proyecto y licitar la obra para unas instalaciones en las que no podía instalarse". "Mientras, las actuales instalaciones de la Policía Local en la Macarena han seguido deteriorándose", ha añadido.

Asimismo, González ha sostenido que el Ayuntamiento "se ha puesto a sí mismo en evidencia" porque los cambios exigidos a la adjudicataria provienen de su "falta de planificación", ya que entre otras cuestiones, "no tuvieron en cuenta las dificultades derivadas de la obra del Metro", ni planificaron el traslado de las entidades que tienen su sede en dependencias que iban a formar parte de la nueva comisaría. "Es una chapuza y un engaño que se podría haber evitado con una buena planificación que tuviese en cuenta todas las variables", ha abundado Nacho González.

Por ello, el edil ha lamentado que esta incapacidad de gestionar proyectos paralice una "obra necesaria para un traslado urgente" dadas las condiciones pésimas en las que se ven obligados a trabajar los agentes en la sede de Manuel Villalobos, donde los sindicatos han denunciado la aparición de ratas y aguas fecales.

Tal y como denuncian los sindicatos, se prioriza la cobertura de grandes eventos por encima del resto de necesidades "y son muchas las ocasiones en las que no responde nadie cuando se llama al 092", a lo que el concejal ha advertido de las "graves consecuencias" que esta parálisis tiene sobre el día a día del barrio. "La Macarena no se merece el permanente abandono y la dejación de responsabilidades de Sanz", ha concluido.