PSOE de Sevilla lleva al pleno de Diputación una moción de apoyo a Ceuta e insta a gobiernos autonómicos acoger menores

Archivo - La portavoz socialista, Rosario Andújar. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla ha presentado para su debate y aprobación en el próximo Pleno provincial una propuesta en apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta tras la crisis humanitaria y migratoria sufrida los días 30 y 31 de julio. La moción, que será defendida por la portavoz del grupo, Rosario Andújar, busca "recabar el respaldo de la corporación provincial hacia el pueblo ceutí y reconocer la labor de los servicios esenciales, fuerzas de seguridad, entidades sociales y voluntarios que trabajan en la zona".

Según ha concretado la formación en una nota, en la iniciativa, el Grupo Socialista defiende una respuesta basada en el sentido de Estado, la legalidad y los derechos humanos, frente a los "intentos de instrumentalización política". "Las personas no son mercancías ni instrumentos al servicio de intereses partidistas; son seres humanos cuyos derechos y libertades deben ser garantizados", ha destacado el texto de la propuesta.

De este modo, la propuesta contrapone la gestión del Gobierno de España --que movilizó un paquete de ayudas extraordinario de 309 millones de euros para proteger los servicios públicos y la actividad económica en Ceuta-- con la "actitud de los gobiernos autonómicos que rechazan colaborar en la acogida de menores extranjeros no acompañados".

"Resulta profundamente lamentable la actitud de quienes afirman defender a Ceuta mientras, al mismo tiempo, las comunidades autónomas donde gobiernan se niegan a asumir una corresponsabilidad efectiva en la acogida de estos niños", ha señalado la moción. El PSOE ha precisado que el interés superior del menor no es una opción ideológica sino una obligación legal y moral que obliga a todas las administraciones.

Asimismo, el Grupo Socialista ha expresado su condena "firme y explícita" a cualquier forma de violencia, intimidación o agresión en este contexto, así como a los discursos que alimentan el odio, el alarmismo y la discriminación.

A través de esta proposición, los socialistas han pedido instar a todos los gobiernos autonómicos que muestran resistencia a cumplir los acuerdos de distribución de menores a que actúen con responsabilidad de Estado. "La Diputación de Sevilla considera que la mejor respuesta ante una crisis de esta magnitud es la unidad de acción y la solidaridad interterritorial, ninguna ciudad debe afrontar en solitario una presión migratoria de este calado", ha concluido la propuesta, cuyos acuerdos se trasmitirán a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al Gobierno de España y a la FEMP.