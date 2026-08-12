El PSOE de Sevilla pide al Ayuntamiento que decida con los vecinos el futuro de Pino Montano tras la llegada del metro

Archivo - Pino Montano en las obras de la línea 3 del Metro. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al Gobierno de José Luis Sanz que "comience a trabajar", junto a los vecinos y vecinas de Pino Montano, en el proyecto de reurbanización de la calle Agricultores una vez finalicen las obras subterráneas de la línea 3 del Metro.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la concejala socialista Myriam Díaz ha precisado que la ejecución de esta infraestructura provocará una "transformación profunda" en Pino Montano, así como abrirá una "importante superficie" que debe convertirse en un nuevo espacio público "al servicio del barrio".

En este sentido, ha valorado que este "cambio radical" abrirá una "oportunidad de oro" para crear un nuevo bulevar, mejorar los espacios públicos e incorporar los equipamientos que "realmente necesita el barrio".

No obstante, la edil socialista ha lamentado que, pese al avance de las obras, el Ayuntamiento todavía "no ha explicado cuáles son sus planes" para la superficie de la calle Agricultores, al igual que tampoco ha iniciado un proceso de participación ciudadana.

De esta manera, el grupo socialista ha trasladado que considera "imprescindible" que el proyecto de reurbanización se planifique con suficiente antelación para evitar que, una vez terminadas las actuaciones del metro, el entorno quede durante meses pendiente de una nueva intervención municipal.

Igualmente, la concejala ha defendido que la transformación de la calle Agricultores debe servir para generar un "espacio accesible, arbolado y de calidad", con zonas de estancia, recorridos peatonales y ciclistas, así como equipamientos acordados con los vecinos. "El futuro de este espacio debe decidirse con Pino Montano, no desde un despacho", ha concluido.