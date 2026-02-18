PSOE Sevilla pide la construcción del tercer centro de salud de Utrera y critica la gestión de la sanidad de la Junta

La parlamentaria socialista, Verónica Pérez, junto con el portavoz del PSOE de Utrera, José María Villalobos en una visita la municipio. - PSOE SEVILLA

UTRERA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria socialista Verónica Pérez ha asegurado que la sanidad pública "ha sido siempre la joya de la corona de nuestra tierra, un motivo de orgullo y un derecho conquistado en nuestra autonomía que funcionaba bien pero ahora, tras ocho años de Gobierno de Moreno Bonilla es un auténtico desastre".

La parlamentaria socialista ha visitado este miércoles Utrera (Sevilla) junto al portavoz municipal y secretario general local, José María Villalobos, para señalar el "pésimo estado de la sanidad en el municipio" y para pedir "mejoras" al Ejecutivo andaluz.

"Desde 2018 teníamos prácticamente programada la construcción del tercer centro de salud en Utrera, pero nada más se sabe de ello. Estamos a las puertas del centro de salud Sur, un edificio de más de 60 años donde no caben más servicios y donde no se puede atender a toda la población de la zona", ha señalado José María Villalobos.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Utrera ha pedido al Gobierno andaluz "que se normalice de una vez la situación del hospital de referencia y la vuelta definitiva al Virgen del Rocío". "La nefasta planificación del Gobierno andaluz está confundiendo a la gente", ha afirmado Villalobos.

Por su parte, Verónica Pérez ha lamentado que la situación de Utrera "se repite en cada rincón de la provincia". "La gente no aguanta más las colas de la vergüenza a las puertas de los centros de salud o las listas de espera interminables para operarse o acudir al especialista", ha manifestado.

La parlamentaria socialista ha explicado que "cada tres días se va un médico de familia de la provincia de Sevilla a otros destinos; en dos años contamos con 475 médicos menos" y ha asegurado que "solo hay una forma de revertir esta situación: cambiando el Gobierno de Andalucía en las urnas".