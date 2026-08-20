El PSOE de Sevilla pide a Sanz que termine los toldos del Puente de San Telmo: “La chapuza se está alargando demasiado"

Archivo - Obras de colocación de toldos en el puente de San Telmo en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido al alcalde, José Luis Sanz, que deje "los experimentos" con los toldos del Puente de San Telmo, tras el desmontaje de la estructura apenas 15 días después de su colocación.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, después de provocar cortes de tráfico y la eliminación del tránsito de peatones en una de las aceras del puente desde el pasado mes de enero, el Consistorio ha retirado las nuevas estructuras instaladas para la sujeción del entoldado.

Al hilo, el concejal socialista Francisco Páez, ha apuntado que "la chapuza de Sanz se está alargando demasiado", ya que tras meses de retraso con cortes de tráfico, el Gobierno municipal "reconoció previamente que dichos toldos no iban a estar a tiempo para el verano", además de que ha calificado la medida como un "nuevo paso atrás". "Es otra prueba de que el alcalde es incapaz de hacer ningún proyecto sin improvisación", ha añadido.

Para Páez, se ha trata de "un nuevo ridículo del Señor Sanz al estilo Pepe Gotera y Otilio" y ha reprochado el argumento de la administración local de manera que ha afirmado que ha sido "una mentira para tapar un error de cálculo". "Son incapaces de planificar ninguna obra", ha recalcado.

En este sentido, el edil socialista ha puesto el foco en la "deficiente gestión" que ha realizado el Gobierno municipal con los toldos en Sevilla desde el inicio de su mandato, ya que "prometió toldos en la Avenida de la Constitución y ha sumado tres mamarrachos consecutivos", junto a los de San Telmo, la disminución en el centro histórico, que ha ejemplificado con zonas como la Plaza del Pan, "donde siempre se habían instalado". "¿Cuánto dinero nos costarán sus chapuzas?", ha preguntado Páez.