El PSOE de Sevilla reclama que el metro vaya soterrado por Bellavista y Los Bermejales y urge respuestas a la Junta

Archivo - El Metro de Sevilla a su paso por el campus universitario de la Pablo de Olavide. - METRO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado que la Línea 3 del Metro discurra soterrada a su paso por los barrios de Bellavista y Los Bermejales y ha urgido a la Junta de Andalucía a dar respuesta a las alegaciones y demandas vecinales planteadas sobre el trazado previsto.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la concejala socialista Carmen Fuentes ha señalado que vecinos y entidades de Bellavista y Los Bermejales vienen reclamando que la Línea 3 "discurra soterrada" a su paso por estos barrios y ha instado a la Junta debe pronunciarse sobre las alegaciones presentadas al trazado.

En este sentido, ha indicado que la futura transformación del Cortijo de Cuarto supondrá la llegada de "miles de nuevos residentes a esta zona de Sevilla" y hará "todavía más necesario" planificar con visión de futuro las conexiones de transporte público. "Estamos hablando de una zona que va a crecer de forma muy importante en los próximos años, por lo que es fundamental pensar desde ahora en una movilidad que conecte bien los nuevos desarrollos con los barrios ya consolidados y que no genere nuevas barreras urbanas", ha afirmado.

Asimismo, la edil socialista ha subrayado que el PSOE "viene reclamando a la Junta la revisión del trazado previsto para el tramo sur de la Línea 3 para evitar afecciones" sobre la movilidad, la accesibilidad y la conexión entre las distintas zonas del barrio. "Bellavista necesita el Metro y necesita que se haga bien. Ahora corresponde a la Junta escuchar a los vecinos y dar una respuesta a sus alegaciones para el barrio y también para Los Bermejales", ha añadido.