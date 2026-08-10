PSOE de Sevilla reprocha a Sanz que concentre en pleno agosto la tramitación de la mayor convocatoria de ayudas sociales

Archivo - La edil del PSOE Encarnación Aguilar - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha afeado la tramitación de la convocatoria Sevilla Solidaria 2027, una de las principales líneas de subvenciones del Ayuntamiento destinada a financiar proyectos de acción social desarrollados por entidades sin ánimo de lucro y que los socialistas han calificado de "despropósito" por concentrar en el mes de agosto su plazo de inscripción.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el Consistorio ha fijado un plazo de presentación de solicitudes que finaliza el 17 de agosto, de manera que obliga a decenas de entidades sociales a elaborar memorias técnicas, presupuestos y documentación administrativa en pleno periodo vacacional.

En este sentido, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha lamentado que "una de las convocatorias más importantes de los Servicios Sociales municipales vuelva a estar marcada por la falta de planificación". "El problema no es adelantar la convocatoria, sino hacerlo mal", ha añadido.

Igualmente, ha criticado que si el Gobierno municipal ha decidido que estas ayudas se tramiten antes para que los proyectos puedan comenzar el 1 de enero, "lo mínimo exigible es que no publique la convocatoria prácticamente en agosto y obligue a las entidades a preparar toda la documentación cuando buena parte de sus equipos están de vacaciones."

Así, Aguilar ha señalado que la administración local publicó las convocatorias de los dos ejercicios anteriores antes que la actual, mientras que este año la publicación se ha retrasado hasta el 29 de julio, desplazando prácticamente todo el plazo al mes de agosto.

Además, la edil ha subrayado que durante los gobiernos socialistas las convocatorias de Sevilla Solidaria se publicaban "habitualmente entre septiembre y diciembre", con un calendario distinto, mientras que el actual Ejecutivo ha optado por adelantar el procedimiento al verano. "Si se cambia el calendario, hay que hacerlo pensando en facilitar el trabajo de las entidades, no en complicarlo", ha sostenido.

Para Encarnación Aguilar, esta convocatoria es "una prueba más" de la forma de gestionar los Servicios Sociales por parte del Gobierno de José Luis Sanz. "Llevamos dos años denunciando la falta de planificación, los retrasos y la incertidumbre que sufren tanto los profesionales como las entidades del tercer sector", ha defendido, a la vez que ha reclamado que los Servicios Sociales "necesitan previsión, diálogo y estabilidad, mientras lo que estamos viendo es exactamente lo contrario: improvisación permanente."

Por ello, el PSOE ha exigido al Gobierno municipal que programe con suficiente antelación convocatorias de esta importancia para garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las entidades y evitar que los plazos administrativos se conviertan en un obstáculo para quienes desarrollan una labor esencial de cohesión social en Sevilla.