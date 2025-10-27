PSOE valora la financiación estatal que dotará a Sevilla de 108 nuevas plazas de medicina: "Son de las más demandadas"

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista sevillana en el Congreso Carmen Castilla ha valorado este lunes la financiación por parte del Gobierno de España destinada a plazas de medicina en las universidades públicas. Esta consiste en un total de 5,5 millones de euros para incrementar y mantener dichos puestos que repercutirán en un total de 370 plazas más en Andalucía. De las mismas, 108 estarán localizadas en la Facultad de Medicina de Sevilla, con una inversión de 1.620.000 euros de subvención estatal directa.

Según una nota de prensa emitida por el partido, Castilla ha enmarcado que el Grado en Medicina es uno de los estudios más demandados por los jóvenes y "una de las profesiones más necesarias".

Asimismo, la diputada ha criticado que la Administración andaluza, en este momento gobernada por el Partido Popular, no apueste, a su juicio, por la universidad pública y "haya adelgazado su financiación, lo que implica que baje el número de plazas y suba la nota de corte".

Por último, ha asegurado que, en este contexto, las iniciativas del Gobierno de España pasan por regular la creación de nuevas universidades privadas, frenando aquellas que no cumplan con los estándares de calidad, y la subvención directa para crear o mantener plazas de medicina en la universidad pública.