PSOE y Vox cuestionan la consulta ciudadana planteada sobre los toldos de Sevilla: "Es una pata hacia adelante"

Archivo - Operarios del Ayuntamiento de Sevilla instala los primeros toldos para la protección solar. A 18 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado la apertura de un periodo de consulta pública por parte del Ayuntamiento de Sevilla sobre la nueva ordenanza de toldos, ya han justificado que constituye "una nueva huida hacia adelante" tras el "fracaso" de la instalación del pasado verano y la "ausencia de una alternativa" para este año. Por su parte, Vox ha mostrado su oposición a través de redes sociales.

Según ha detallado el PSOE en una nota de prensa, Sevilla no necesita una ordenanza que reconozca que los toldos proporcionan sombra, sino un Gobierno "capaz de diseñar, contratar y ejecutar soluciones viables antes del verano".

En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha señalado que Sanz "no sabe qué hacer con los toldos" y se "refugia" en una consulta ciudadana. "Cuando un problema se le atasca, anuncia una ordenanza para ganar tiempo y desplazar su responsabilidad", ha añadido, a la vez que ha señalado que el procedimiento se limita a plantear objetivos generales como mejorar el confort térmico, ordenar la instalación de toldos y establecer criterios para su colocación.

Muñoz ha pedido además al alcalde que no reduzca el debate a la Avenida de la Constitución o al entorno monumental, y que lo extienda a los barrios, parques infantiles, paradas de transporte público y recorridos peatonales.

Por otro lado, ha indicado que Sanz concurrió a las elecciones culpando al anterior gobierno de la ausencia de toldos en la Avenida de la Constitución y que en el debate electoral presentó 'Sevilla Eje Central', un proyecto que contemplaba su instalación, y prometió también, dentro de Sevilla Verde, "aumentar las zonas de sombra mediante árboles, pérgolas vegetales y toldos en calles y puentes". "Tres años después, la Avenida sigue sin una solución estable, el proyecto del puente de San Telmo permanece estancado y hay menos calles comerciales entoldadas", ha lamentado.

EL "MAMARRACHO" RECONOCIDO

El pasado verano, el propio alcalde terminó calificando como "un mamarracho" la solución instalada por su Gobierno, hecho que Muñoz ha aprovechado para ironizar sobre su inclusión en criterios técnicos y estéticos mediante una nueva ordenanza. "Hasta ahora, el único criterio de unificación del paisaje urbano parece ser el criterio estético del alcalde: 'me gusta' o 'no me gusta'", ha manifestado.

Igualmente, el socialista ha justificado que la necesidad de una ordenanza específica resulta "cuestionable" y que la futura norma "tampoco resolverá por sí sola" las dificultades de la Avenida de la Constitución, para lo que han requerido un proyecto técnicamente viable, el visto bueno de Patrimonio, financiación y una contratación realizada con suficiente antelación.

El PSOE ha considerado que Sanz está "repitiendo" la estrategia seguida con su proyecto de cobro por el acceso a la Plaza de España, de manera que "tras un anuncio grandilocuente y la aparición de obstáculos jurídicos, patrimoniales y administrativos, el alcalde trasladó la iniciativa a una ordenanza que continúa sin resolver la propuesta inicial". "Es la versión administrativa de la patada hacia adelante: cuando la gestión fracasa, Sanz abre una consulta, anuncia una norma y vuelve a la casilla de salida", ha resumido Muñoz.

Además, la formación ha señalado que desde la llegada de Sanz a la Alcaldía, el Ayuntamiento ha promovido una decena de consultas públicas previas y procedimientos de participación o información pública sobre asuntos como la Ordenanza de la Feria de Abril, la Velá de Santiago y Santa Ana, el Consejo Municipal de Consumo, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, los vehículos de movilidad personal, los coches de caballos, el ruido del Metrocentro, las zonas de bajas emisiones y el Mapa Estratégico de Ruido.

Al hilo, ha defendido la participación ciudadana, pero han rechazado que el alcalde presente el inicio de un procedimiento administrativo ordinario "como si fuera una solución". "Los sevillanos pueden aportar propuestas, pero la obligación de decidir, gobernar y garantizar sombra tanto en el centro como en los barrios corresponde al alcalde", ha concluido Antonio Muñoz.

VOX TAMBIÉN SE OPONE

En la misma línea que la crítica realizada por la formación socialista, Vox ha emitido un mensaje a través de la red social X, en el que han afeado que el alcalde de Sevilla "convierte la participación ciudadana en un espectáculo".

La formación presidida por Abascal a nivel nacional ha cuestionado que el Consistorio "consulta a los sevillanos sobre los toldos, pero evita preguntarles sobre los asuntos que realmente marcan el futuro de la ciudad, como la macro mezquita".

Así, han afirmado que "la democracia no consiste en hacer encuestas de escaparate, sino en escuchar a los vecinos también cuando sus opiniones incomodan al poder". "Sevilla merece un gobierno con menos propaganda y más valentía", han finalizado el post.