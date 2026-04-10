Publicada en el BOJA una nueva prórroga del contrato con el Puerto de Sevilla para que siga allí el IES Punta del Verde

Archivo - Instalaciones deportivas del IES Punta del Verde, ubicado en terrenos de la Autoridad Portuaria. - IES PUNTA DEL VERDE - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes el anuncio del acuerdo de prórroga del contrato de arrendamiento entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Autoridad Portuaria de Sevilla respecto a la ubicación del IES Punta del Verde, situado en terrenos propiedad del puerto.

Según el documento consultado por Europa Press, el acuerdo tiene un plazo de ejecución de 12 meses y tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

El importe de la prórroga asciende a los 51.226,41 euros con IVA incluido.