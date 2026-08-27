Publicada la convocatoria de siete plazas de analista informático para el Ayuntamiento de Sevilla

Archivo - Sevilla.-El Pleno aborda este jueves una recalificación en San Bernardo, el Arqueológico e IBI de locales emblemáticos - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla publicado este jueves, 26 de agosto, recoge una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla por la que se aprueban la convocatoria y las bases específicas del proceso selectivo para la provisión, como funcionarios de carrera, de siete plazas de Técnico/a Superior Analista Informático.

En concreto, tal como recoge la resolución, consultada por Europa Presss, dicha convocatoria de puestos pertenecen al subgrupo A1, escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico/a Superior, relacionadas con las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) ordinarias de 2024, segunda fase, y 2025, primera y segunda fase.

En este sentido, el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).