Publican la adjudicación de las obras en el puente ferroviario sobre la Ronda Supernorte y arroyo Tamarguillo en Sevilla

Archivo - Viaducto de Adif en la línea Madrid-Sevilla, como imagen de archivo. - ADIF - Archivo

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes, 27 de marzo, por un importe de 709.119 euros las obras de reparación del viaducto ferroviario sobre la Ronda Supernorte y el arroyo Tamarguillo, en la capital andaluza. Esta estructura de hormigón forma parte de la línea convencional que une la capital andaluza con Cádiz en un tramo de doble vía electrificada y tiene una longitud de 53 metros distribuidos en cuatro vanos.

Según el anuncio, consultado por Europa Press, se han recibido un total de dos ofertas, una de ellas presentada por una pequeña y mediana empresa (pyme), aunque finalmente el contrato ha sido adjudicado a la constructora Fonsan Gestión y Construcción SL, cuya sede se encuentra en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe.

Asimismo, consta la empresa pública de gestión y mantenimiento de la red ferroviaria Adif como entidad adjudicataria, mientras que el valor de la oferta seleccionada asciende a 709.119,07 euros.

Los trabajos tienen por objeto reforzar el puente frente a filtraciones de agua, asegurando su durabilidad y prestaciones. Para ello se acometerá la impermeabilización de la plataforma, procediendo al sellado de todas las juntas del tablero que soporta las vías, detalla en un comunicado.

Asimismo, se intervendrá para optimizar el sistema de drenaje de los vanos del viaducto, se instalarán vierteaguas y se actuará sobre la zona en la que se insertan los postes de catenaria.

Los trabajos se realizarán manteniendo el tráfico ferroviario en un tramo que registra numerosas circulaciones, tanto de viajeros como de mercancías, y que es utilizado por diferentes servicios de Cercanías, Media y Larga Distancia.