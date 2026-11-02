Queens of the Stone Age, nueva confirmación para Icónica Occident Sevilla Fest 2027

Archivo - El grupo musical Queens of the Stone Age durante una actuación en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense Queens of the Stone Age es la última confirmación para el Icónica Occident Sevilla Fest 2027, donde actuará el próximo 20 de junio en una cita que llevará al festival la "fuerza y la personalidad de una de las propuestas más reconocibles del rock de las últimas décadas".

Liderada por el vocalista y guitarrista Josh Homme, Queens of the Stone Age ha construido una trayectoria marcada por un sonido propio, en el que conviven los riffs contundentes, los ritmos hipnóticos y una constante exploración de los límites del rock, tal y como ha asegurado la organización del festival en una nota de prensa.

Desde su formación en Palm Desert, California, en los años noventa, el grupo se ha consolidado como una referencia internacional gracias a una identidad musical que combina intensidad, experimentación y una marcada personalidad escénica. A lo largo de su carrera, la banda ha publicado álbumes fundamentales para entender la evolución del rock contemporáneo, entre ellos Rated R, Songs for the Deaf, ...Like Clockwork y Villains.

Su repertorio incluye canciones convertidas en clásicos del género, como 'No One Knows', 'Go with the Flow', 'Little Sister' y 'Make It Wit Chu', que han contribuido a ampliar su audiencia y a consolidar su posición en la escena internacional. En 2026, Queens of the Stone Age abre un nuevo capítulo con Perfecth, su noveno álbum de estudio, que verá la luz el 30 de octubre.

El trabajo sucede a In Times New Roman... (2023) y está acompañado por nuevos temas como 'Easy Street' e 'Insignificant Other', que anticipan otra exploración de los contrastes sonoros y emocionales que caracterizan al grupo. Reconocidos por la intensidad de sus actuaciones en directo, Queens of the Stone Age ha llevado su música a los principales escenarios y festivales internacionales, manteniendo una relación con el público basada en la potencia instrumental, la libertad creativa y la energía de sus conciertos.

ZED EN LA APERTURA DE LA NOCHE

Antecediendo a Queens of the Stone Age en el escenario principal del Festival, la jornada contará con ZEP, artista, productor, baterista y multiinstrumentista holandés que destaca por su sonido enérgico y una propuesta musical que trasciende las fronteras entre géneros.

Surgido de la escena rave underground de Róterdam, se dio a conocer gracias a sus espectáculos Fugazzi, en los que combina voz y rap con la interpretación de la batería, el bajo y los teclados, además de dirigir su propia puesta en escena visual y sonora. Su estilo fusiona elementos del hardcore, el rap, el punk, el techno y el R&B. Entre sus temas más conocidos destaca 'Nobody', que acumula millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

En mayo de 2026 publicó No Enemies, un álbum de nueve canciones que representa su trabajo más reciente. La incorporación de Queens of the Stone Age y ZED amplía la dimensión internacional de Icónica Occident Sevilla Fest 2027, que volverá a convertir el festival en escenario de grandes citas musicales durante los meses de junio y julio, reuniendo propuestas de diferentes estilos en uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de Sevilla.

Las entradas para el concierto de Queens of Stone Age y ZED estarán disponibles a partir del viernes 6 de noviembre, a las 10,00 horas, a través de los canales oficiales del festival.

Con las confirmaciones de El Barrio (5 de junio, ya sold out), Hakuna (11 de junio), Antoñito Molina (18 de junio), Queens of Stone Age (20 de junio), Alejandro Astola y Carmen Avilés (25 de junio), SFDK (26 de junio), Rod Stewart (6 de julio) y Camilo (11 de julio), Icónica Occident Sevilla Fest continúa configurando su séptima edición, que volverá a reunir algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional.

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.

Así, Icónica Occident Sevilla Fest ha logrado posicionarse como el evento musical líder en venta de entradas en España y una de las principales vivencias musicales de Europa, con cifras récord conseguidas en solamente seis ediciones.

Aunque sus carteles han estado llenos de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Patti Smith, C. Tangana, 50 Cent, Deep Purple, Culture Club, Scorpions, Anastacia, Laura Pausini, Jamie Cullum, Marc Anthony, Tom Jones, Keane, Take That, Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre, Kylie Minogue, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Juan Luis Guerra, Marilyn Manson, Moby, Maroon 5, Fatboy Slim, Rubén Blades, Jamiroquai, The Prodigy o Sting, la cita aspira a lograr en 2027 su propuesta más ambiciosa.

Icónica Occident Sevilla Fest, el Festival experiencial de Sevilla, de quien Occident es su partner oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla.