El Ranking QS by Subject coloca a la Universidad de Sevilla entre las mejores del mundo en 28 disciplinas

Archivo - Sevilla.-La US se sitúa en la posición 161 de las mejores universidades europeas según el Ranking QS Europe - US - Archivo

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha conseguido clasificar 28 de sus disciplinas entre las mejores del mundo en la última edición del ranking QS by Subject. Además, la US se sitúa entre las 400 mejores del mundo en las cinco grandes áreas de conocimiento.

Los datos reflejan que la Universidad de Sevilla se sitúa a nivel internacional como una de las instituciones de referencia. Artes y Humanidades sigue siendo el área de conocimiento donde la US obtiene un mejor resultado. Además, en esta edición escala posiciones y alcanza la posición 185, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

Le sigue Ingeniería y Tecnología, donde la US consigue la posición 315 mundial. A continuación, se sitúan las áreas de Ciencias Sociales y Empresariales, en la posición 353; Ciencias Naturales, que sube a la posición 348; y Ciencias de la Vida y Medicina, que también sube hasta alcanzar la posición 369.

Por disciplinas, la US posiciona once de ellas entre las 200 mejores del mundo, siete disciplinas más entre las 300 mejores del mundo y otras seis en el top 400. Por último, entre las 500 mejores del mundo aparecen otras cuatro disciplinas. La Universidad de Sevilla destaca en Historia, Educación, Lenguajes modernos y Deporte, que se clasifican en el rango 101-150, seguidas de Antropología, que figura en la horquilla 101-200.

CRECIMIENTO CONSTANTE

La Universidad de Sevilla mantiene su creciente evolución de las últimas ediciones y, cada año, consigue alcanzar los umbrales en nuevas disciplinas. Desde 2021, la US se ha clasificado en 9 disciplinas más. En la edición 2026 han sido dos las nuevas disciplinas que acceden a esta clasificación: Enfermería y Sociología.

Además, la US logra conservar su posición en 17 disciplinas: Arquitectura y Construcción, Lengua y literatura inglesa, Historia, Lenguas modernas, Antropología, Estudios empresariales y de gestión, Economía y Econometría, Educación, Gestión hotelera y ocio, Estadística e Investigación Operativa, Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Agricultura, Biología, Química, Matemáticas y Física y Astronomía.

La consolidación de las áreas y disciplinas en la calificación pone de manifiesto la calidad de la US en el exigente entorno de la educación superior mundial. La tendencia se confirma también en el ámbito nacional, donde la US sube una posición y se sitúa la octava en el área de Ciencias de la vida y Medicina y se mantiene novena en Artes y Humanidades, añade el comunicado.

RANKING QS BY SUBJETC

La consultora Quacquarelli Symonds ha publicado el último informe del Ranking QS by Subject (por áreas y disciplinas) edición 2026, con una metodología que incluye el análisis de varios indicadores por áreas y disciplinas, como la reputación académica de la universidad y el número de egresados en las empresas, así como las citas que recibe la producción científica, el índice H y la red internacional de investigación.

Se han introducido además tres nuevas métricas de Sostenibilidad, Resultados de Empleo y Red Internacional de Investigación. QS analizó en esta edición la reputación y la producción en investigación de más de 6.270 instituciones.

De este grupo, 1912 instituciones se clasificaron en 55 disciplinas englobadas en cinco grandes áreas: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la vida y Medicina, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales y Empresariales.