El Rasca x10 de la ONCE deja 150.000 euros en Aguadulce (Sevilla)

Juan Carlos Atero, vendedor de la ONCE en Aguadulce (Sevilla) - ONCE ANDALUCÍA

AGUADULCE (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Un acertante del Rasca x10 de la ONCE se ha llevado un premio de 150.000 euros en la localidad sevillana de Aguadulce.

Juan Carlos Atero, vendedor de la ONCE desde 2023, ha sido el encargado de repartir el pleno en pleno centro del municipio. "Estoy más que contento, no me lo esperaba", ha asegurado en una nota remitida por la entidad.

"En el pueblo se ha formado un revuelo importante, pero es bonito que por una vez es por algo bueno" ha destacado el vendedor, que desde que comenzó en la Organización, "recorre las calles de Aguadulce con la misma ilusión".

"Para los clientes es una alegría saber que toca, y para mí darles los premios, al final es un premio compartido", ha subrayado Atero.

El Rasca x10 es el juego en el que por 2 euros puedes llegar a ganar hasta 150.000 euros al instante. Al descubrir las casillas, si alguno de tus números coincide con alguno de los números ganadores, ganas el premio correspondiente. Si coincide con alguno de los números multiplicadores, puedes multiplicar tu premio por 2, por 5 o hasta por 10.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 41 millones de euros para hoy, martes 17 de febrero.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.