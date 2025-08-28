El Real Club Tenis Betis acogerá la 62ª edición de la Copa Sevilla de Tenis a partir del próximo lunes

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Tenis Betis ha presentado este jueves la próxima edición de la Copa Sevilla de Tenis, que celebrará su 62ª edición desde este próximo lunes 1 de septiembre hasta el sábado 6 de septiembre en las instalaciones del propio club.

Al acto ha asistido, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, así como la delegada de Deporte y Promoción de la Salud para dar la bienvenida a este torneo que está respaldado por el Ayuntamiento de Sevilla.

Por su parte, Del Pozo ha destacado "la clara apuesta del Gobierno Andaluz por esta modalidad deportiva, como se refleja en el apoyo a ocho grandes torneos de tenis en comunidad andaluza en este año, entre los que se encuentra la nueva edición de la Copa Sevilla, el más prestigioso de cuantos se disputan".

Asimismo, ha recordado que "en los últimos años Andalucía ha acogido citas tan importantes como las finales de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup y, próximamente, del 13 al 14 de septiembre, Marbella será la sede de otra eliminatoria decisiva de Copa Davis, que enfrentará a España y Dinamarca".

La Copa Sevilla, parte del circuito internacional de la ATP, es un torneo reconocido por impulsar a jóvenes talentos del tenis mundial. Por sus pistas han pasado figuras como Rafa Nadal, quien logró su primer punto ATP en este torneo, y Carlos Alcaraz en sus inicios. Además de Manuel Orantes, Jim Courier, Álex Corretja, Félix Mantilla, Manuel Santana, Magnus Larsson, Albert Costa, Carlos Moyá, Alejandro Davidovich y Tommy Robredo.

Este año, el cuadro individual contará con 32 jugadores, mientras que el de dobles incluirá 16 parejas, compitiendo por una dotación económica de 148.625 euros. El vencedor del cuadro individual obtendrá 20.300 euros y 125 puntos ATP.

Considerada la competición de mayor prestigio en Andalucía y el tercer torneo más importante de España, la Copa Sevilla históricamente ha sido disputada sobre superficie de albero, pero desde 2024 la competición se celebra en pistas de tierra batida, ofreciendo así una nueva experiencia tanto a jugadores como a aficionados.