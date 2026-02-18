Renfe comienza las obras de remodelación integral de las cubiertas de la estación de Utrera (Sevilla)

Estación de tren de Utrera (Sevilla) - RENFE

UTRERA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Renfe ha iniciado este miércoles las obras de remodelación integral de las cubiertas de la estación de Utrera (Sevilla) con el objetivo de mejorar las condiciones de sus instalaciones.

El contrato para la ejecución de estos trabajos tiene un valor de 458.493,73 euros (sin IVA), con un plazo estimado de 8 meses, según ha señalado Renfe en una nota.

Los trabajos contemplan la reparación integral de las cubiertas de la estación, mediante la intervención en el cuerpo central, así como en los torreones norte y sur del edificio. Estas obras "permitirán mejorar la conservación del inmueble y garantizar la adecuada funcionalidad de sus elementos constructivos, especialmente los sistemas de evacuación de aguas, asegurando la correcta estanqueidad del conjunto".

Asimismo, el proyecto incluye la mejora de la imagen de la estación mediante el pintado exterior del edificio de viajeros.

La oferta de Renfe en la estación de Utrera en día laborable es de 93 trenes, 72 de Cercanías de la Línea C1 Lora del Río-Sevilla-Utrera Lebrija y otros 18 de Media Distancia de la relación Sevilla-Cádiz.