El restaurante Abades Triana acoge la presentación del Calendario Solidario 2025 de la asociación Down Sevilla.

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Abades Triana ha acogido la presentación del Calendario Solidario 2025 de la asociación Down Sevilla, en el marco de la Gala de la Solidaridad 2024, que ha tenido lugar en el mismo espacio. El acto ha reivindicado "el papel de las personas con síndrome de Down como parte activa de la sociedad".

El motivo central de la gala ha consistido en la presentación de la XXI edición del 'Calendario de la Solidaridad', un proyecto que permite a la ONG sevillana recaudar fondos para continuar desarrollando su labor con las personas con síndrome de Down de Sevilla y la provincia.

Fondos que, según han explicado desde la asociación, "construyen el futuro de cientos de personas durante su etapa en atención temprana y educativa", además de reforzar la inclusión sociolaboral de los adultos de la entidad.

Durante la gala, se han entregado los 'Premios Extraordinarios' a aquellos que "luchan desinteresadamente" por las personas con Síndrome de Down. En esta edición, los premiados han sido la empresa 'Pepe Pinreles', la Orientadora de Formación Profesional 'Marcelo Espínola', Luz Morillo y el director de la Cadena NEO FM, Rafael Velasco.

Para finalizar la Gala, se ha publicado el Calendario de la Solidaridad que acompañará durante el próximo año 2025 a Down Sevilla y que permitirá recaudar fondos para continuar su trabajo con las personas con síndrome de Down.

Según han indicado, la XXI edición del Calendario de la Solidaridad "tiene el arte como vehículo entre todos los meses". "Doce oportunidades de conocer, entre diferentes disciplinas artísticas, muchos de los rostros de las personas con síndrome de Down que componen la Asociación Down Sevilla", han expuesto.

En esta edición han participado el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la Agrupación Municipal de la Redención, la Iglesia de Santiago de Utrera, 'Weloveflamenco', Espacio Colombre, la narradora oral 'Alicia Bululú', la ilustradora Rosario Cifuentes, la Orquesta Filarmonía de Sevilla, los escritores Fran Nuño y Esperanza Climaco, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Teatro Alameda, el Escultor Jesús Cepeda y el tatuador JLR.

Durante la Gala, coincidiendo con la reciente renovación de cargos directivos de Down Sevilla; se ha representado públicamente el relevo institucional entre la nueva Junta Directiva y la recién expirada. Ambas ejecutivas han enviado un mensaje de continuidad en el modelo de apoyos para las personas con síndrome de Down, tomando como marco legal para cualquier acción legal la Convención de Personas con Discapacidad de la ONU.

La nueva Junta Directiva cuenta con dos personas con Síndrome de Down, quienes han intervenido en el evento, haciendo hincapié en "todos los hitos conseguidos por parte de Down Sevilla a lo largo de sus casi 30 años nos permiten ser alcanzar una ciudadanía de pleno derecho en áreas donde previamente no podíamos". Para presenciar dicha transición,el gerente de Down España, Agustín Mateo, ha acompañado a la entidad durante la Gala.

Para finalizar el evento, autoridades de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y Diputación han arropado a la asociación en la presentación. Así, el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó, ha destacado el esfuerzo económico de la Junta de Andalucía con las entidades del tercer sector.

Por su parte, el VIII teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, ha puesto en valor el trabajo del Ayuntamiento de Sevilla por hacer los colegios más accesibles y por ofrecer más oportunidades de vivienda para los sevillanos con Síndrome de Down.

Desde la asociación han recordado que el Calendario de la Solidaridad 2025 se puede adquirir en la Sede de Down Sevilla, en Avenida Cristo de la Expiración, s/n, Bajos-Local 4, cercano a la Estación de Autobuses de Plaza de Armas.