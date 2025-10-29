Retenciones en la A-49 en Tomares por un accidente sin heridos en el término de Espartinas (Sevilla)

Archivo - Guardia Civil de Tráfico en imagen de archivo. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente ocurrido a primera hora de este miércoles en la autovía A-49, a la altura de Espartinas y en sentido Sevilla, está provocando más de dos kilómetros de retenciones en la salida hacia la capital por Tomares, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales y ha confirmado a Europa Press los Servicios de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido en torno a las 7,36 horas y, según los servicios de emergencia, ha consistido en una salida de vía sin que se hayan registrado heridos.

Uno de los vehículos implicados ha quedado detenido en la calzada, lo que ha complicado la circulación en el tramo afectado. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.