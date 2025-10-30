Retrasos en las líneas C1 y C3 de Cercanías Sevilla por una incidencia en la señalización entre Brenes y Majarabique

Un tren de Cercanías en la estación de San Bernardo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C1 y C3 de Cercanías Sevilla están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización entre Brenes y Majarabique, tal como informa Adif en un comunicado en sus redes sociales.

En este sentido, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias asegura que se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible.

Renfe ha restablecido este jueves 30 de octubre los trenes de Cercanías de Sevilla salvo la C1 entre las estaciones de Lora del Río y La Salud y mantiene sin servicio los trenes de Media Distancia que conectan Sevilla con Huelva y Cádiz debido a la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvia y tiempo.

Según la información facilitada por Renfe a las 7,30 horas, todas las líneas de Cercanías de Sevilla se encuentran operativas excepto la C1, que no presta servicio entre las estaciones de Lora del Río y la Salud aunque sí lo hace entre Jardines de Hércules y Lora del Río.