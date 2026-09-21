Retrasos de hasta quince minutos en los Cercanías de Sevilla por una incidencia en la señalización en Santa Justa

Archivo - Viajeros en la estación de Santa Justa de Sevilla. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Cercanías del Núcleo de Sevilla registran en la tarde de este lunes, 21 de septiembre, hasta quince minutos de retraso por una incidencia en la señalización en la estación de Santa Justa.

Según han informado fuentes de Adif a Europa Press, esta situación se ha dado sobre las 16,50 de la presente jornada, cuando se ha alertado de una incidencia en los sistemas de señalización.

De esta forma, la circulación de los trenes del servicio de Cercanías registra entre diez y quince minutos de retraso, si bien se está trabajando para resolver la incidencia "con la mayor brevedad posible".