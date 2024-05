La revista Forbes incluye al San Francisco de Paula entre los 100 mejores colegios privados de España

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La revista FORBES, en su edición digital, ha destacado al Colegio Internacional de Sevilla-San Francisco de Paula como uno de los 100 mejores colegios privados de toda España y uno de los cuatro mejores de Sevilla.

El histórico colegio sevillano, fundado en 1886, figura junto a otros doce colegios andaluces: The British School of Málaga, Colegio Británico de Córdoba, Colegio Internacional SEK Alborán (El Ejido, Almería), Colegio Los Olivos (Málaga), Colegio San José (Marbella, Málaga), El Altillo International School (Jerez de la Frontera, Cádiz), El Centro Inglés (El Puerto de Santa María, Cádiz), International School Andalucía (Sanlúcar la Mayor, Sevilla), Laude San Pedro International College (San Pedro de Alcántara, Málaga), St. Mary's School (Sevilla), The British School of Almería (Roquetas de Mar, Almería) y Yago School (Castilleja de la Cuesta, Sevilla).

Como bien destaca Forbes, de entre los 100 seleccionados, el Colegio Internacional de Sevilla - San Francisco de Paula es el colegio privado más veterano, con sus 138 años de historia, y el único que lleva prácticamente toda su historia gestionado y dirigido por la misma familia.

El bilingüismo, el Bachillerato Internacional, la orientación internacional y la promoción del pensamiento crítico y el espíritu emprendedor son algunas de las claves que FORBES destaca en su reseña del centro y en las que sustenta su evaluación.

Con estatuto de centro extranjero, este colegio es el único de Sevilla que tiene autorización para impartir el sistema educativo estadounidense, fue el primero colegio bilingüe de Sevilla con personal docente nativo, el primer colegio en España en incluir el chino y el árabe en su currículum, el primero en Sevilla en ofrecer los tres programas del Bachillerato Internacional, el único de España que ha formado parte del Patronato del Bachillerato Internacional, el único del mundo que ha organizado una cumbre de Singularity University (en 2015), el único con reconocimiento de las Presidencias de Francia e Italia y también fue uno de los primeros en admitir alumnas en España, en la década de 1930.

Asimismo, Forbes destaca que el Fondo Antiguo de la Biblioteca es el cuarto más extenso de Sevilla, con documentos entre los siglos XIII y XVIII.

Forbes también nombra a los antiguos alumnos destacados que cursaron sus estudios en el Colegio, como Manuel Losada Villasante, catedrático de bioquímica, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1995; Francisco Márquez Villanueva, catedrático emérito de Literatura en Harvard e Hijo Predilecto de Andalucía en 2004; o Teresa Jiménez-Becerril Barrio, adjunta al Defensor del Pueblo y exdiputada en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados.

De igual manera, el Colegio ha implantado en su proyecto educativo un programa de educación por competencias basado en el Programa de Años Intermedios del Bachillerato Internacional; el marco de las siete grandes competencias definidas por la Unesco para el desarrollo del currículum del futuro; un enorme énfasis en tecnologías digitales y su dilatada experiencia en atención individualizada.

Asimismo, el colegio cuenta con un Plan Integrado de Música, único en España, que, comenzando desde los 3 años, permite al alumno de Year 10 (15 años) tener las capacidades suficientes para acceder a las Enseñanzas Superiores de Música dentro de su horario de clase, dos años antes de lo habitual (16, en vez de 18). La formación musical y en robótica son también cuestiones destacadas en la reseña de Forbes.